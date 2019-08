Nächtliche Brücken-Bauarbeiten: A6 bei Schwabach gesperrt

In der Nacht von Donnerstag (08.08.19) auf Freitag ist die A6 zwischen Schwabach-West und Schwabach-Süd in Richtung Nürnberg gesperrt. Der Grund sind Brückenbauarbeiten. Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A6 wird die Brücke über die darunterliegende Bundesstraße und die Bahnlinie neu gebaut.

Kran schwenkt auf Fahrbahn

In der Nacht werden Brückenträger mit einem Kran eingesetzt. Da der Kran beim Schwenken in die Fahrbahnen der Autobahn hineinreicht, wird die A6 gesperrt. Die Sperrung dauert laut Autobahndirektion Nordbayern von circa 23.00 Uhr bis circa 5.00 Uhr am Freitag Morgen. Der Verkehr in Richtung Nürnberg wird umgeleitet.

Sperrung in drei weiteren Nächten

Auch in drei weiteren Nächten ist die A6 wegen der Brückenbauarbeiten gesperrt, und zwar vom kommenden Sonntag (11.8.19) auf Montag, von Montag (12.08.19) auf Dienstag, und von Dienstag (13.08.19) auf Mittwoch.