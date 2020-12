Nächtliche Ausgangssperre: Alles ruhig in Schwaben

Die meisten Menschen in Schwaben haben sich an die nächtlichen Ausgangssperren gehalten. Laut Polizei gab es nur in Augsburg kleinere Vorfälle. In der Augsburger Innenstadt war gegen 22:40 Uhr ein junger Mann auf einen Kran geklettert. Warum, ist noch unklar. Noch vor 21 Uhr gab es einen Hinweis auf fünf Jugendliche, die sich an einer Bushaltestelle in Steppach versammelt haben sollen. Als die Streife eintraf, war aber nichts mehr von den Jugendlichen zu sehen. Eventuelle weitere Fälle waren der Einsatzzentrale in den frühen Morgenstunden nicht bekannt.

Ruhige Nacht bei der Polizei Schwaben-Nord

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord wurde die Ausgangssperre weitgehend eingehalten. "Sehr, sehr unauffällig war es seit dem Abend, es gab kaum Probleme, eine extrem ruhige Nacht, was die Corona-Bestimmungen betrifft“, sagte ein Sprecher am frühen Morgen zum BR.

Mündliche Verwarnungen in Kaufbeuren

Ähnlich beurteiltet wurde die Lage auch von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West in Kempten. Im gesamten Einsatzbereich gab es in der vergangenen Nacht keine Verstöße gegen die Ausgangssperre. Lediglich in Kaufbeuren mussten die Beamten ein paar mündliche Verwarnungen erteilen.