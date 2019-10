Nächstes Teilprojekt: Die Wasserwelt Wöhrder See erhält Fischweg

Die Bauarbeiten an der Wasserwelt Wöhrder See gehen mit dem Bau eines Fischwegs in die nächste Runde. Ulrich Fitzthum, Leiter des Wasserwirtschaftsamts, nannte die Barrierefreiheit als große Herausforderung, die zusammen mit einem Naturspielplatz das Naturerlebnis für jeden zugänglich machen soll. Bei dem Treffen an der Flussstraße war auch Ministerpräsident Markus Söder anwesend, der Anfang 2011 als damaliger bayerischer Umweltminister das Projekt initiiert hat.

Naturnahe Umgestaltung des Wöhrder Sees

Bereits im Juli dieses Jahres begann die naturnahe Umgestaltung des Oberen Wöhrder Sees. Mit dem Bau des Fischwegs steht von nun an auch die "ökologische Durchgängigkeit" im Fokus. Dabei geht es neben der Förderung der Artenvielfalt auch um die Verbindung der Lebensräume des Wöhrder Sees und des Naturschutzgebiets "Pegnitztal Ost". Die Wasserwelt teilt den Stausee in den Unteren Wöhrder See, der als Naherholungsgebiet dient, und den östlichen Teil des Wöhrder Sees, der Natur und Nachhaltigkeit sichern soll.