Nächstes Jahr keine Clingenburg-Festspiele in Klingenberg

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Clingenburger Festspiele und der Stadt Klingenberg am Montagnachmittag konnte nur noch bestätigt werden, dass das Freilufttheater nach 26 Jahren vor dem Aus steht.

Schulden, offene Rechnungen, kein Kapital

„Es ist in letzter Zeit viel geredet worden über die Festspiele. Mit dieser Pressekonferenz wollen wir öffentlich Klartext reden“, so Renate Binsack vom Vorstand der Clingenburg Festspiele. „Wir haben über 200.000 Euro Schulden, hinzu kommen offene Rechnungen. Wir können nicht mit Verbindlichkeiten in einen Spielbetrieb 2020 starten. Es bleibt also dabei – es wird keine Clingenburg Festspiele im kommenden Jahr geben!“ Zu dem Ergebnis habe auch der Kostenplan für 2019 geführt, den der Verein letzte Woche erarbeitet hat. Der Ticketverkauf habe 700.000 Euro eingebracht. Die Gesamtkosten für die Saison liegen bei über 1,3 Millionen Euro.

Insolvenz beantragt

Der Verein hatte bereits Ende August Insolvenz beantragt. Es wird erwartet, dass die Aschaffenburger Richter dem Antrag noch diese Woche stattgeben. „Selbst, wenn jemand unsere Schulden tilgen sollte, bräuchten wir noch 150.000 Euro Startkapital, um in die Saison 2020 starten zu können“, so Binsack. „Außerdem benötigen wir dringend eine neue Soundanlage – nochmal Kosten von 90.000 Euro. Wir im Vorstand waren alle mit Leib und Seele dabei aber wir sehen keinen Ausweg mehr. Wir brauchen ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für die Zukunft!“ In seinem langjährigen Bestehen konnte der Verein immer mit einem entsprechenden Startkapital in die Saison starten. Doch die Reserve ist Binsack zufolge in den letzten Jahren sukzessive geschrumpft.

Große Konkurrenz

Grund sind unter anderem rückläufige Besucherzahlen und steigende Kosten. Die Konkurrenz im wetterabhängigen Freilufttheater im Sommer ist groß in der Region. Laut Vorstandschaft sind die Festspiele eines von wenigen professionellen Theatern bundesweit, die 85 Prozent ihres Etats aus eigenen Mitteln bestreiten wie Mitgliedsbeiträgen, Eintrittsgeldern und Sponsoren-Einnahmen. Um den Fortbestand der Festspiele zu sichern, müssten die finanziellen Zuschüsse durch die Stadt Klingenberg, den Bezirk Unterfranken und das Kultusministerium Bayern „dauerhaft signifikant und verlässlich“ erhöht werden.

Stadt Klingenberg ist Hauptgläubiger

Die Stadt Klingenberg habe sich Renate Binsack zufolge sehr bemüht, den Festspielen zu helfen. Sie ist Hauptgläubiger der Festspiele. Bürgermeister Ralf Reichwein habe angeboten, die Schulden bis 2021 zu stunden und habe viele Gespräche geführt, unter anderem mit der Staatskanzlei. „Die Stadt hofft sehr, dass sich wieder Theaterbegeisterte finden werden, die die Clingenburg bespielen. Und wir vom Vorstand würden uns darüber sehr freuen! Vielleicht ja schon 2021!“