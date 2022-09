Nächster Wiesn-Höhepunkt: Heute Trachtenzug

Mehr als 60 Gruppen mit insgesamt rund 9.000 Teilnehmern werden ab 10.00 Uhr am Vormittag wieder durch die Innenstadt zur Theresienwiese ziehen: festlich gekleidete Trachtler, Musikkapellen, Sport- und Gebirgsschützen, Spielmanns- und Fanfarenzüge, bunte Fahnenschwinger und geschmückte Kutschen.

Der Trachten- und Schützenzug findet seit 1950 immer am ersten Sonntag der Wiesn statt. Mit dabei sind traditionell auch Gruppen aus den übrigen Bundesländern, den Nachbarstaaten und aus Süd- und Osteuropa.

In Erinnerung an Silberhochzeit von Ludwig I. und Therese von Bayern

Er gilt als einer der größten und schönsten Umzüge der Welt und ist zugleich ein echt bayerisches Ereignis, mit königlicher Geschichte: In Erinnerung an den legendären Festzug zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern im Jahr 1835. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Auszeit soll er heuer wieder in voller Pracht stattfinden.

Festzug durchquert die Altstadt zur Theresienwiese

Die sieben Kilometer lange Zugstrecke verläuft von der Maximilianstraße über den Odeonsplatz und den Stachus zur Festwiese. Autofahrer in diesen Bereichen müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Die Erfahrung früherer Jahre zeigt: Die Zuschauer kommen auch bei schlechtem Wetter und säumen die Straßen. Die Trachtler hoffen aber trotzdem, dass es wetter-technisch besser als am regnerischen Vortag wird. Gute Nachrichten kamen von der Polizei und der Sanitätsstation: Dort gab es eher wenig Einsätze zum Auftakt.

Kutschen fürs Münchner Kindl, den OB und den MP

Die Reiterstaffel der Münchner Polizei reitet vorneweg. An der Spitze des eigentlichen Trachtenzugs reitet das Münchner Kindl Viktoria Ostler voran - in der Mönchstracht mit den Münchner Stadtfarben. Dahinter kommt in den Festkutschen die Festprominenz des Oktoberfests: Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie Wiesnchef Clemens Baumgärtner. Mittendrin fahren laut Festleitung die Prachtgespanne der Brauereien und Kutschen mit verschiedenen traditionellen Handwerksgruppen.

Live-Übertragung im Ersten, abends Wiederholung im BR Fernsehen

Nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Münchens Straßen ist dieser Festzug ein Höhepunkt der Oktoberfest-Saison, sondern auch für zahlreiche Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer in Deutschland und aller Welt. Das Ereignis wird ab 10 Uhr live im Ersten und im Abendprogramm des BR Fernsehens zu sehen sein.