Nächster Schritt im Treuchtlinger Wasserstreit

Die ortsansässige Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH plant jährlich 300.000 Kubikmeter Wasser aus einem örtlichen Brunnen zu entnehmen. Die Gegner befürchteten, dass dadurch der Grundwasserspiegel stark absinken könnte.

Ergebnis des Gutachtens

Am Donnerstagabend (23.05.) wurde dazu ein vom Wasserwirtschaftsamt durchgeführtes Gutachten vorgestellt. Die Prüfungen ergaben, dass die Grundwasserstände zwar sinken würden, es allerdings zu keiner Beeinträchtigung der Wasserressourcen kommen würde. Der geplante Probebetrieb, der eine Steigerung der Wassermenge in einem Zeitraum von sechs Jahren vorsieht, kann nun beim Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen beantragt werden.

Bürger haben Bedenken

In der anschließenden Diskussionsrunde gaben viele Treuchtlinger - wie bereits im Vorfeld - zu bedenken, dass diese Mengen Wasser für den Eigenbedarf zurückgehalten werden sollten, anstatt wirtschaftlich zu denken. Die Stadtwerke selbst können diesen Brunnen wegen fehlendem Ausbau nicht nutzen.

Produktion von Mineralwasser in PET-Flaschen

Die Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH ist auf die Produktion und Abfüllung von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken in PET-Einweg-Flaschen spezialisiert und beliefert zahlreiche Billig-Discounter. An vier Standorten arbeiten rund 870 Mitarbeiter. Der Firmensitz befindet sich in Treuchtlingen.