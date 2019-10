Nächster "Radentscheid": Unterschriften sammeln in Rosenheim

Die Initiative "Radentscheid" in Rosenheim hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Das Ziel ist ein Bürgerbegehren für Verbesserungen für Radfahrer im Stadtverkehr.

Bürgerbegehren für radlerfreundliche Stadt

Gefordert wird zum Beispiel ein lückenloses Radwegenetz.

"Rosenheim war auch schon mal in den 80er-Jahren als Modellvorhaben 'fahrradfreundliche Stadt' ausgerufen worden. Da hat man einiges gemacht. Da ist wieder viel eingeschlafen." Dirk Langer, Initiative "Radentscheid Rosenheim"

Oft gibt es keine Radwege an Straßen

Laut Mitorganisator Dirk Langer gibt es sowohl an Hauptverkehrsstraßen als auch an Nebenstrecken einiges zu tun. Oftmals gebe es gar keine Radwege. "Hier möchten wir jetzt nachhelfen", sagt Langer. 2.700 Unterschriften sind für ein Bürgerbegehren notwendig.

Vorbilder Bamberg, München und Würzburg

Ähnliche Aktionen gab es bereits in Bamberg, München und Würzburg. Auch in Regensburg werden gerade Unterschriften gesammelt, in Nürnberg ist eine ähnliche Aktion in Planung.