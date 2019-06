vor 33 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Nächster Bruno? Bär an Grenze zu Bayern gesichtet

2006 trieb "Problembär" Bruno sein Unwesen in Bayern. Vor gut einer Woche wurde wieder ein Bär gesichtet, diesmal im Bezirk Reutte in Tirol. Dort ist er in eine Fotofalle getappt: knapp 20 Kilometer von Bayern entfernt.