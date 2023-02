Artikel mit Video-Inhalten

Nächste Woche viel Sonne und kalte Nächte

Ab Montagnachmittag wird es in Bayern sonniger und in den Nächten frostig kalt. Doch zuvor sind noch einmal Regen und in einigen Regionen auch Schnee zu erwarten, wie etwa am Alpenrand.