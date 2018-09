Nächste Instanz: Beurlaubter Audi-Chef will raus aus der Haft

Seit Mitte Juni sitzt der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler in Untersuchungshaft. Nun ist er mit seiner Haftbeschwerde in die nächste Instanz gegangen. Stadler habe die Beschwerde vor dem Oberlandesgericht München eingelegt, sagte einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft München.

Hat beurlaubter Audi-Chef von Manipulationen gewusst?

Im August war Stalder mit seiner Beschwerde vor dem Münchner Landgericht gescheitert. Dieser sei dringend verdächtig, den Verkauf von Dieselautos mit falschen Abgaswerten zugelassen zu haben, so eine Gerichtssprecherin damals. Dabei habe er von den Manipulationen gewusst oder sie zumindest bewusst ignoriert.

Der beurlaubte Audi-Vorstandschef sitzt im Gefängnis Augsburg-Gablingen. Er soll versucht haben, Zeugen oder Beschuldigte zu beeinflussen. In dem Verfahren gegen Stadler geht es um Betrug und "mittelbare Falschbeurkundung" beim Verkauf von hunderttausenden Dieselautos auf dem europäischen Markt.

Audi-Chef im Juni festgenommen

Die VW-Tochter Audi in Ingolstadt gilt inzwischen als die Keimzelle des Diesel-Betrugs. Die Software, die Volkswagen bereits Milliarden an Entschädigungen und Strafen gekostet hat, war bei Audi entwickelt worden. Rupert Stadler wurde am 18. Juni in seinem Haus in Ingolstadt festgenommen.

Angeblich soll er sich zunächst bei den Vernehmungen durch die Ermittler kooperativ gezeigt haben. Dabei ist es Stadler aber offenbar nicht gelungen, den Verdacht der Verdunkelungsgefahr auszuräumen. Auch sein Telefon war abgehört worden.

Ablösung Stadlers wird diskutiert

Am Montag hatte der Aufsichtsrat von Volkswagen laut Konzernkreisen über die Ablösung Stadlers diskutiert, war aber zu keinem Ergebnis gekommen. Kommissarisch führt der Vertriebsvorstand Bram Schot die Premium-Tochter des Volkswagen-Konzerns.