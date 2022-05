Nächste Großbaustelle auf A93 wird vorbereitet

Auf der A93 werden nach einer längeren Pause ab dieser Woche die vorbereitenden Arbeiten für die geplante Sanierung des Autobahnabschnitts zwischen der Anschlussstelle Regensburg-Süd und dem Dreieck Saalhaupt wiederaufgenommen. 2023 und 2025 sollen die beiden Betonfahrbahnen aus den 1980er Jahren, die inzwischen starke Schäden aufweisen, komplett erneuert werden.

Baustelle auf elf Kilometern

In den kommenden Monaten werden nun erst einmal alle Dammböschungen auf dem elf Kilometer langen Autobahnabschnitt mit sogenannten Erdbetonstützkörpern gesichert. Das sind die Bereiche der Autobahn, in denen die Trasse mit den Fahrbahnen höher liegt als die Umgebung.

In dieser Woche wird zudem laut Bundesautobahngesellschaft nachts auf einigen hundert Metern Länge das Bankett in Fahrtrichtung Regensburg ertüchtigt. Für Autofahrer bedeutet das, dass in dieser Zeit nur eine Spur frei ist.

Neue Fahrbahnführung an der Baustelle

Ab 9. Mai wird die neue Baustellenführung aufgebaut: Dann soll der Verkehr mit je zwei verengten Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt werden. Allerdings wird in Fahrtrichtung Regensburg eine der beiden Spur auf die Gegenfahrbahn gelegt.

Folge dieser 3+1-Verkehrsführung ist, dass dann ab dem Dreieck Saalhaupt bis Regensburg auf den kompletten elf Kilometern kein Spurwechsel mehr möglich ist. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb, wenn sie an den Anschlussstellen Bad Abbach, Regensburg-Süd oder an der Rastanlage Pentling von der Autobahn abfahren möchten, bereits vor dem Dreieck Saalhaupt auf dem rechten Fahrstreifen einordnen.

Appell an Verkehrsteilnehmer

Die Autobahngesellschaft bittet die Nutzer der A93 auch bei Stau oder stockendem Verkehr stets auf der Autobahn zu bleiben. Auf vermeidbare Fahrten gerade zu den Hauptverkehrszeiten sollte möglichst verzichtet werden.