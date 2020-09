Nadelöhr auf A70: Wartungsarbeiten am Tunnel "Schwarzer Berg"

Bei den Wartungsarbeiten werden unter anderem Lüftungsanlagen, Brandmelder, Beleuchtungsanlagen und die Videoüberwachung überprüft. Bis zum Freitag sollen die Wartungsarbeiten abgeschlossen sein. Die beiden Tunnelröhren werden wechselseitig in beiden Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wird einspurig in beide Fahrtrichtungen jeweils durch die Tunnelröhre geleitet, in der momentan keine Wartungsarbeiten stattfinden.

Moderne Technik im Berg

Der Schwarze Berg gehört zu den nördlichen Randbergen des Steigerwalds. Die beiden Tunnelröhren sind durch drei Querstollen mit Brandschutztüren miteinander verbunden. In jeder Röhre sind acht Strahlventilatoren für die künstliche Belüftung installiert. Mit 25 Kameras wird der Autobahntunnel durch die Verkehrs- und Betriebszentrale der Autobahndirektion Nordbayern fernüberwacht. Das Betriebsgebäude befindet sich in 300 Meter Entfernung vom Westportal. Es ist nördlich der Autobahn in den Hang eingegraben und zeigt nur seine gläserne Eingangsfassade.

