Nacktschnecken verursachen Stomausfälle in Eichstätt

Die beiden schneckenbedingten Stromausfälle in Eichstätt passierten am Freitag und Sonntag vor eineinhalb Wochen und konnten jeweils innerhalb einer Stunde behoben werden. Betroffen waren nur wenige Haushalte, insgesamt 17.

Nacktschnecken dringen in Verteilerkästen ein

In beiden Fällen waren die Nacktschnecken in die Verteilerkästen gekrochen und hatten dort einen Kurzschluss ausgelöst. Die Tiere bahnten sich ihren Weg "durch die Kellertüre, also durch den Kabelschacht an der Unterseite der Verteilerkästen in das Innere der Kästen", erklärt Wolfgang Brandl, Geschäftsführer der Stadtwerke Eichstätt. Zwar seien die Kabelschächte durch ein grobkörniges Material extra abgedichtet, doch für die Nacktschnecken stellte das offensichtlich kein Hindernis dar.

Kurzschluss auch für Schnecken tödlich

Was die schleimigen Tiere im Inneren der Verteilerkästen suchten, ist auch dem Geschäftsführer der Stadtwerke ein Rätsel. Er ist sich ziemlich sicher, dass die Schnecken „den Kurzschluss nicht überlebt haben".

Glaswolle macht Stromkasten "schneckensicher"

Um künftige "Kurzschlüsse wegen Nachtschnecken" zu vermeiden, wollen die Stadtwerke Eichstätt nachrüsten. Schneckengefährderte Verteilerkasten sollen mit Glaswolle "schneckensicher" gemacht werden. "Dieses raue Material meiden Schnecken", versichert Wolfang Brandl. Klar sei auch, dass Schnecken vor allem Verteilerkästen heimsuchen, die in Grünflächen oder auf dem Rasen stehen. Stromkästen auf Asphalt und am Straßenrand seien weniger "schneckenfreundlich".

Auch Stromausfälle durch Mäuse und Spinnen

Der Stadtwerkeleiter weist auch darauf hin, dass nicht nur Schnecken zu Stromausfällen führen. Er kennt Fälle, in denen auch Mäuse und Spinnen Kurzschlüsse ausgelöst haben.

