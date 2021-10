Nacktfoto vom Sohn in WhatsApp gepostet: Mann droht Haftstrafe

"Erst denken, dann posten", appelliert die Augsburger Polizei an alle, die sich in sozialen Netzwerken bewegen. Diesen Ratschlag dürfte sich ein 59-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg künftig zu Herzen nehmen. Was war geschehen?

Nacktfoto in WhatsApp: zunächst Verdacht des sexuellen Missbrauchs

Der Mann hatte in seinem WhatsApp-Status ein Bild hochgeladen. Dieses Foto zeigt einen Mann und einen Jungen, die nebeneinander auf einer Couch sitzen. Der etwa sechsjährige Junge ist untenrum nackt und spielt an seinem Geschlechtsteil, während der Mann, nur mit Unterhose bekleidet, seinen Arm um die Schulter des Buben legt.

Eine Frau, die auf das Bild in WhatsApp aufmerksam wurde, informierte daraufhin besorgt die Polizei. Die Kripo Augsburg nahm sofort Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen möglichen sexuellen Kindesmissbrauch auf.

Foto ist eine Kindheitserinnerung

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des 59-Jährigen und stellte elektronische Medien sicher. Dabei wurden aber keine weiteren strafrechtlich relevanten Bilder entdeckt. Vielmehr stellte sich heraus, dass es sich auf dem WhatsApp-Bild um Vater und Sohn handelt, ein sexueller Missbrauch habe nicht statt gefunden.

Laut Polizei wurde das Foto vor etwa 15 Jahren aufgenommen. Der Sohn hatte das Bild vor kurzem wieder entdeckt und als witzig gedachte Kindheitserinnerung an seinen Vater geschickt. Dieser wiederum stellte dann in Absprache mit seinem Sohn das Foto als Status ein, ohne sich weitergehende Gedanken zu machen.

Vater drohen zwischen einem bis zehn Jahre Freiheitsstrafe

Der zunächst im Raum stehende Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern habe sich somit nicht bestätigt. Allerdings hat das "Spaßfoto" rechtliche Konsequenzen: Am 01. Juli 2021 ist das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Kraft getreten, das auch Verschärfungen bei den Strafen für Kinderpornographie mit sich bringt.

Der 59-jährige Mann muss sich nun laut Polizei wegen des Besitzes oder sich Verschaffens und der Verbreitung von Kinderpornografie verantworten, da er das Foto in Social Media-Foren öffentlich gemacht hat. Der Strafrahmen hier bewegt sich laut Polizei zwischen einem und zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Polizei appelliert an Userinnen und User

Die Polizei erklärt, dass man sich genau überlegen müsse, welche Bilder oder Texte man in sozialen Netzwerken postet oder teilt. Auch wenn keine böse Absicht im Vordergrund stehe, man müsse sich bewusst darüber sein, welche möglichen Auswirkungen Bilder, Kommentare oder Posts haben und wie diese interpretiert werden können.