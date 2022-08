Nackter Mann randaliert in Knetzgau - Hoher Sachschaden

Mindestens fünf Fahrzeuge, ein Gartenzaun, eine Holzbank und eine Hausfassade: Das alles hat ein Mann in Knetzgau mit einer Eisenstange beschädigt. Dabei war er völlig nackt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann psychisch krank Beamte konnten ihn in Gewahrsam nehmen.

Mann randaliert in Wohnung und auf der Straße

Die Polizei erreichte am Dienstagmorgen die Information, dass eine psychisch auffällige Person in ihrer Wohnung in Knetzgau randaliere. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Mann seine Wohnung bereits unbekleidet verlassen.

Nackter Mann schlägt auf Autos ein

Auf seinem Weg durch die Abt-Degen-Straße, die Sudetenstraße, die Badangerstraße, die Hauptstraße bis hin zur Maingasse schlug er mit einer Eisenstange auf Autoscheiben ein und sprang auf Motorhauben. Mit der Eisenstange soll der Mann außerdem die Besatzung eines Rettungsdienstes bedroht haben. In der Sudetenstraße hat er zudem eine Mülltonne in Richtung eines Fahrradfahrers geworfen.

Anwohner hört laute Schläge

Dass jemand auf den Straßen von Knetzgau randaliert, war für Anwohner kaum zu überhören. "Ich saß im Homeoffice am Computer und habe laute Schläge gehört", sagt Matthias Lewin zu BR24. Daraufhin sei er auf den Balkon gegangen, um nachzuschauen, woher die Geräusche herkamen. "Dann habe ich gesehen, wie ein nackter Mann mit einem Gegenstand auf das Auto meines Nachbarn einschlägt." Auch das Auto seiner Frau wurde beschädigt.

Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Die Polizei traf den Mann schließlich im Bereich der Maingasse an. Er verhielt sich offenbar weiterhin aggressiv und missachtete Anweisungen der Beamten. Diese überwältigten ihn schließlich unter Einsatz von Pfefferspray und mit unmittelbarem Zwang und nahmen ihn in Gewahrsam. Wegen seiner psychischen Auffälligkeiten wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Randalierer verursacht hohen Sachschaden

Der Sachschaden, den der Beschuldigte anrichtete, liegt nach ersten Schätzungen deutlich über 10.000 Euro. Die Polizei hat gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen zahlreicher Straftatbestände eingeleitet. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/9270 bei der Polizei zu melden.