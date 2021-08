Nackter Betrunkener verursacht Unfall auf der Autobahn

Diese Meldung passt gut in die Kategorie Kurioses: Bei der Polizei Mittelfranken ist am Montagabend die Mitteilung eingegangen, dass ein Auto auf der A9 kurz vor der Ausfahrt Fischbach gegen die Leitplanke gefahren ist und in Schlangenlinien fährt. Ein weiterer Anrufer teilte laut Polizei kurz darauf mit, dass es zu einem Unfall mit einem weiteren Pkw gekommen ist. Der Fahrer sei jedoch einfach weitergefahren.

Nackter Mann mit Bier am Steuer

Nach einer erfolgreichen Fahndung haben die Beamten am Steuer des Fahrzeugs eine Frau angetroffen, ein nackter Mann saß demnach auf dem Beifahrersitz. Bei der anschließenden Vernehmung gab die Frau an, dass nicht sie gefahren sei, sondern der nackte Mann am Steuer saß. Dieser soll, so die Angaben der Frau, während der Fahrt Bier getrunken haben. Sie habe ihn lediglich mit dem Platzwechsel schützen wollen.

Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille

Die Beamten baten den nicht bekleideten Mann daraufhin zum Atemalkoholtest, den er laut Polizei verweigerte. Weil er den Polizeiangaben zufolge aggressiv auftrat und Widerstand leistete, brachten ihn die Beamten gefesselt zur Dienststelle. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille Alkohol.

Fahrer besitzt keinen Führerschein mehr

Zudem stellte sich auf der Wache heraus, dass der Mann bereits in der Vergangenheit seinen Führerschein hat abgeben müssen. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fanden die Beamten zudem zwei Tütchen mit Cannabis-Anhaftungen. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu.