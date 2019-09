Nackte Leiche in Tschechien: Ermittlungen kurz vor Abschluss

Die Ermittlungen rund um den Fund einer nackten Leiche im November 2018 in der Nähe der tschechischen Ortschaft Nová Pec, stehen kurz vor dem Abschluss. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilte, soll noch in diesem Jahr entschieden werden, ob Anklage erhoben wird.

Witwe des Opfers in U-Haft

In Untersuchungshaft sitzt seit Februar die 60-jährige Witwe des getöteten 69-Jährigen aus der Gemeinde Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen). Sie wird verdächtigt, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun zu haben. Da die 60-Jährige schon so lange in Untersuchungshaft sitzt, gilt es als wahrscheinlich, dass auch Anklage gegen sie erhoben wird. Für eine Untersuchungshaft gelten in der Regel höhere Hürden als für eine Anklageerhebung.

Schwierige Ermittlungen

Nach dem Fund der nackten Leiche in Tschechien, konnte die Identität lange nicht geklärt werden. Erst über ein registriertes Hüftimplantat, kamen die Ermittler damals auf die Spur. Im Februar dieses Jahres haben die Ermittler das ehemalige Anwesen des Verstorbenen in Laberweinting durchsucht. Die Witwe wurde daraufhin festgenommen.