Nackt hinterm Heuballen: Fichtelgebirgs-Imagefilm ausgezeichnet

German Brand Award: Wunsiedel gewinnt auch Anerkennungspreis

Der German Brand Award gilt als "Oscar" für Marketing und Werbung in Deutschland und wird jährlich in 60 Kategorien vergeben. Für die "herausragende Markenarbeit" hat das Team aus dem Landratsamt gemeinsam mit der Werbeagentur, die den Clip produziert hat, zudem einen Anerkennungspreis in der "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Impact of the Year" erhalten.

"Das kann man langsam nicht mehr als Zufallserfolg bezeichnen. Es zeigt vielmehr, was hier im Fichtelgebirge in Sachen Image und Marketing in den vergangenen Jahren angestoßen worden ist." Wunsiedels Landrat Peter Berek (CSU)

"Gaffen geht gar nicht": Bayern3 wird ebenfalls ausgezeichnet

Gewinner des German Brand Awards waren in den letzten Jahren große Namen wie Mediamarkt, die Deutsche Fußball-Liga oder Lufthansa. In diesem Jahr wurde Bayern3 für die erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet und gewann mit der Kampagne "Gaffen geht gar nicht!".