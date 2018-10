Nachzählung: Heute gibt's das Ergebnis für München-Moosach

Server-Probleme, ein Softwarefehler und ein überlastetes System – wegen technischer Pannen konnten in der Wahlnacht einige Stimmkreise ihre Ergebnisse nur mit Verspätung an das Münchner Kreisverwaltungsreferat übermitteln. Erst in den frühen Morgenstunden wurde das Ergebnis des Stimmkreises München-Moosach bekannt. Der Grüne Benjamin Adjei schlägt demnach CSU-Kandidatin Mechthilde Wittmann mit nur 87 Stimmen Vorsprung. Wegen der Pannen und des knappen Ergebnisses votierte der Stimmkreisausschuss einstimmig dafür, die Wahl in dem Stimmkreis neu auszuzählen.

CSU-Kandidatin könnte Sitz im Landtag behalten

Sollte sich herausstellen, dass Mechthilde Wittmann doch mehr Stimmen als Benjamin Adjei bekommen hat, würde die Direktkandidatin ihren Sitz im Landtag verteidigen. Weil die Grünen in Bayern aber insgesamt so gut abgeschnitten haben, wäre es sehr wahrscheinlich, dass Benjamin Adjei trotzdem in den Landtag käme – und zwar über die Liste der Grünen. Das Ergebnis der Nachzählung wird heute gegen 9 Uhr erwartet.