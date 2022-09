Nachwuchsmangel am Altar? Wie sich Pfarrpersonal vorbereitet

Es geht von Zimmer zu Zimmer, denn nicht alle Bewohner des Seniorenheims in Roding in der Oberpfalz können zum Gottesdienst in die Kapelle nach unten gehen. Pfarrer Holger Kruschina liefert die Hostien aufs Zimmer. Die Glocke läutet der 19-jährige Noah Walczuch aus dem Regensburger Priesterseminar. Er beginnt in Kürze mit dem Theologie-Studium und schnuppert heute seinen zweiten Tag Praxis-Luft in der Gemeinde.

"Ich werde hier natürlich die Einblicke kriegen, wie der Pfarrer lebt und ob ich mir das vorstellen kann, so auch zu leben." Genau das sei das Gute an dem dualen Studium, das das Regensburger Priesterseminar für angehenden Nachwuchs auf die Beine gestellt hat: "Dass ich nicht nach fünf Jahren in die Pfarrei gestellt werde, hier bitteschön, sondern dass ich jetzt prüfen kann, ob das wirklich mein Weg ist", sagt Walczuch.

Mit Seelsorge-Job das Studium finanzieren

Studieren in der Vorlesungszeit, Seelsorge und Gottesdienste in den Semesterferien und dabei Geld verdienen: Mit der dualen Ausbildung geht das Regensburger Priesterseminar neue Wege, um den Studenten mehr Einblicke in die Praxis zu geben.

Regens Martin Priller leitet das Priesterseminar und zieht nach gut einem Jahr eine erste positive Bilanz: Die Mehrheit fühlt sich sehr bestärkt und freut sich auf den Einsatz, der dieser Tage beginnt – da weiß ich wieder, wofür ich das mache." Es gebe einige, die ins Nachdenken kämen, frei nach dem Motto: "'So hab ich mir das nicht vorgestellt', den einen oder anderen drängt's dann in eine Ordensgemeinschaft. Es spielt sich beides ab, und das ist ja unser Auftrag."

Fast leere Priesterseminare in ganz Bayern

Keine der sieben katholischen Diözesen in Bayern kann mit ihren Priesteramtsanwärtern eine durchschnittliche Schulklasse füllen. Mit 23 Seminaristen führt Augsburg die Liste an. 16 gibt es im Erzbistum München und Freising, 12 in Eichstätt, 10 in Bamberg, 6 in Würzburg. Schlusslicht ist Passau mit drei Priesteramtsanwärtern, die im Regensburger Priesterseminar mit ausgebildet werden, wo insgesamt 21 junge Männer studieren.

Heuer bislang 18 Priesterweihen in Bayern

In ganz Bayern wurden in diesem Jahr bisher 18 junge Männer zum katholischen Priester geweiht. In der evangelischen Kirche, wo auch Frauen oder Verheiratete den Beruf der Pfarrerin oder des Pfarrers ergreifen dürfen, werden in diesem Jahr 50 Vikarinnen und Vikare ordiniert.

Julia Vosswinkel ist gerade Vikarin und lernt so die Praxis in einer evangelischen Gemeinde in Moosburg kennen. "Wir dürfen uns in allem ausprobieren, wir dürfen taufen, beerdigen, Abendmahl einsetzen. Ich finde das wichtig, weil wir jetzt so einen Schutzrahmen haben, in dem wir nicht selber verantwortlich sind, auch wenn man sich natürlich bemüht – machen darf ich alles."

Die angehenden Priester und Pfarrerinnen fasziniert an diesem Beruf vor allem der Kontakt zu den Menschen – das sagt auch Manacnuc Lichtenfeld, Leiter des evangelischen Predigerseminars in Nürnberg: "Das A und O ist es, hinzugehen – zu den Menschen. Und darauf wollen wir vorbereiten!" So wird der Nachwuchs am Altar mehr und mehr in der Praxis ausgebildet.