Nachwuchs-Reporter in Schnaittach: So entsteht ein TV-Beitrag

"Und dann können wir danach das Interview einbauen", sagt Tobias Weiland. Mit Sarah Kaika und Andreas Schlosser sitzt er vor einem Laptop. Die drei wollen einen Fernsehbeitrag drehen. Dazu schreiben sie erst einmal ein Konzept. Hierbei müssen sie einiges beachten, erklärt die 17-jährige Schülerin Sarah: "Für unseren Beitrag brauchen wir eine Hauptfigur, mit der man mitfiebert." So wollen die "young reporter", so heißt das Medienkompetenz-Projekt des BR, Spannung in ihrem dreiminütigen Film erzeugen.

Fernseh-Beitrag über Renovierung eines Jugendraums

Die Hauptfigur ist der 23-jährige Schreiner Andreas Schlosser, der zugleich auch einer der drei young reporter ist. Andi und ein paar Freunde sind schon seit Monaten dabei, einen Jugendraum zu renovieren. In den letzten Monaten haben die Jugendlichen darin beispielsweise den Boden verlegt und eine Sitzecke mit einem höhenverstellbaren Tisch eingebaut. Der 18 Quadratmeter große Kellerraum ist nun fast fertig. Es muss nur noch das letzte Deckenstück montiert werden. Über den Einbau der aufwendigen Deckenkonstruktion soll also der Fernsehbeitrag gehen.

Mit der Kamera mehrere Einstellungen pro Szene filmen

Ein paar Tage später sind die Dreharbeiten. Protagonist Andi und ein paar Freunde montieren in dem Kellerraum die Deckenkonstruktion zusammen. Das Deckenelement besteht aus Holzlatten, die wellenförmig auf eine Holzplatte montiert sind. Andi und seine drei Freunde schrauben die Konstruktion über ihren Köpfen fest.

Die beiden young reporter Sarah und Tobi filmen sie dabei. "In jeder Szene der Aufbauarbeiten versuchen wir immer mehrere verschiedene Einstellungsgrößen mit der Kamera zu drehen", sagt Tobi. So soll beispielsweise die Totale den gesamte Raum abbilden. Nahaufnahmen von den Gesichtern vermitteln Emotionen. Das Publikum erkennt daran, wie anstrengend die Arbeit für die Jugendlichen ist. Detailaufnahmen zeigen zudem die wichtigsten Montageschritte.

Beim Rohschnitt kommen Filmschnipsel in die richtige Reihenfolge

Der Dreh dauert den ganzen Tag. Sarah und Tobi haben insgesamt über zwei Stunden Video-Material gefilmt. Eine Woche später beginnen die drei young reporter mit dem Schnitt. "Beim Rohschnitt sichte ich das ganze Material und suche mir dann die Clips heraus, die ich verwenden möchte", erklärt Andi. "Dabei kommt es noch nicht darauf an, sekundengenau zu schneiden, sondern die Clips in der richtigen Reihenfolge anzuordnen."

Beim Feinschnitt wird Musik angelegt

Nach ein paar Stunden ist der Rohschnitt fertig. Nun kommt der Feinschnitt. Dazu legt Tobi Musik an. "Beim Schneiden mit Musik achte ich besonders darauf, auf den Rhythmus zu schneiden, damit ich zum Beispiel einen langen Arbeitsablauf mit schnellen kurzen Schnitten zu einem spannenden Clip kürzen kann."

Der Text, der von einem Reporter eingesprochen wird, besteht aus einfachen kurzen Sätzen. Sarah formuliert den sogenannten OFF-Text. Dieser wird später im Beitrag zu hören sein. Sie spricht den Text in ein Mikro und nimmt sich dabei selber auf: "In dem 18 Quadratmeter großen Kellerraum passiert einiges. Andi Schlosser will mit seinen Freunden heute fertig werden – mit dem Umbau des Jugendraums im Naturfreundehaus Lauf im Nürnberger Land."

Bei der Tonmischung Lautstärken richtig auspegeln

Schließlich machen die drei young reporter die Tonmischung. "Bei der Tonmischung achte ich darauf, dass die Sprecherstimme gut zu verstehen ist. Dazu muss man sie meistens ein bisschen hochpegeln", sagt Tobi. Geräusche und Musik passen die young Reporter in der jeweiligen Lautstärke so an, dass alles zueinander harmonisch klingt. Für die Tonmischung müssen sie mehrere Stunden investieren.

Frankenschau aktuell strahlt den Beitrag aus

Nun ist der Beitrag fertig. Insgesamt stecken drei Tage Arbeit darin. Der Film ist in der Frankenschau aktuell zu sehen. Darüber hinaus stellt ihn die BR-Mediathek für ein Jahr bereit. Die drei young reporter ziehen nach ihren Erfahrungen Bilanz:

"Spannend fand ich, wie viel Vorbereitung man für so einen Dreh braucht." – "Ich fand beeindruckend, wie viel Zeit für Schnitt und Tonmischung draufgehen." – "Beeindruckt hat mich der Beruf des Videojournalisten, da eine Person Kamera, Ton, Schnitt und Journalismus stemmen muss." Die young reporter Andreas Schlosser, Sarah Kaika und Tobias Weiland

Medienkompetenz-Projekte: Gespür für Qualitätsjournalismus bekommen

Young reporter ist ein Medienkompetenz-Projekt des Bayerischen Rundfunks. Anne Thoma ist die Projektleiterin. Mit young reporter sollen Jugendliche ein "Gespür bekommen, wie Qualitätsjournalismus funktioniert", so Thoma. Vom Konzept bis zum fertigen Beitrag werden die Jugendlichen von einer Journalistin oder einem Journalist des BR begleitet. "Medienkompetenz ist einer der Softskills der Zukunft", betont Thoma. Besonders im Hinblick auf Falschnachrichten, die immer wieder kursieren, wird diese Kompetenz immer wichtiger.