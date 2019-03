Nachwuchs-Landwirte stellen sich dem Dialog mit Verbrauchern

57 Junglandwirte haben am Dienstag auf dem Münchner Marienplatz für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit einem knapp acht Tonnen schweren Traktor und zahlreichen Infoständen stellten sie sich für mehrere Stunden inmitten der vielen Passanten auf den Marienplatz, um mit ihnen über ihre Arbeit und die Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren.

Wie soll Tierhaltung in Deutschland künftig aussehen? Welche Pestizide sollten besser verboten werden? Über Fragen wie diese führten die Junglandwirte teils lange und intensive Gespräche mit den Verbrauchern. Denn für die Landwirte von morgen steht eines fest: Ihre Arbeit soll transparenter werden.

Missverständnisse ausräumen

Die Aktion mit dem Motto "Wir sind Zukunft – Landwirtschaft ist mehr als du denkst" ist Teil eines Weiterbildungsseminars, ausgerichtet vom Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching, und soll den Dialog mit Verbrauchern fördern.

Dieser komme viel zu kurz, finden viele der Nachwuchslandwirte. Andreas Rager aus Nordschwaben etwa wünscht sich für seine Zukunft als Landwirt vor allem neue Impulse auf beiden Seiten.

"Ich hoffe, dass die Bevölkerung ein bisschen mehr Interesse und Verständnis für die Landwirtschaft entwickelt." Andreas Rager, Jungbauer aus Nordschwaben

Missverständnisse zwischen Landwirten und Verbrauchern könne man mit aus der Welt schaffen, wenn beide Seiten einen Schritt aufeinander zugingen.

Die Sicht des Landwirts dank Virtual-Reality

Rowena Hegner aus Oberfranken wollte dies ganz plastisch tun. An ihrem Stand konnten sich Interessierte eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und sich virtuell auf einen Traktor setzen, um die alltäglichen Arbeiten eines Landwirts gewissermaßen selbst zu erleben.

"Die Leute können sich fast nie vorstellen, wie schwierig das ist, die ganzen Maschinen zu kontrollieren." Rowena Hegner, Jungbäuerin und Quereinsteigerin

Aber nicht nur die Junglandwirte sprachen über ihre Arbeit. Vielmehr nutzten Verbraucher die Möglichkeit, auch ihren Anspruch an eine zeitgemäße Landwirtschaft mitzuteilen. An einem Baum konnten sie Zettel mit Wünschen für eine zukünftige Landwirtschaft aufhängen. Ein Wunsch, so konnte man häufig lesen, lag besonders vielen Passanten am Herzen: mehr kleinbäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft.