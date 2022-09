Nachwuchs in Wildflecken: Wolfspaar hat vier Junge bekommen

Auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Wildflecken hat ein Wolfspaar Junge bekommen. Das bestätigte Marko Hendreschke, Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Umwelt auf Anfrage von BR24. Insgesamt seien vier Welpen auf einer Fotofallen-Aufnahme zu sehen. Die Aufnahme wurde auf bayerischer Seite am 20. September gemacht. Wie alt die Tiere sind, sei unklar.

Wölfin wurde im Juni mit Gesäuge fotografiert

Bereits am 22. Juni wurde eine Wölfin mit erkennbarem "Gesäuge" von einer Fotofalle des Bundesforstes am Truppenübungsplatz fotografiert, so das Landesamt für Umwelt. Dieses bilde sich nur aus, wenn die Wölfin Junge erwarte oder hat. Das Rhöner Wolfspaar gilt als standorttreu, das bedeutet, dass die Tiere mehrfach innerhalb von sechs Monaten nachgewiesen wurden. Seit 2006 werden in Bayern regelmäßig Wölfe gesichtet.