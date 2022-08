Nachwuchs im Hofer Zoo: Stachelschwein, Äffchen und Ziegen

Im Hofer Zoo können die kleinen und großen Besucher gerade einen regelrechten Babyboom erleben. Zahlreiche Tierarten in Oberfrankens einzigem Zoo haben in den vergangenen Tagen und Wochen Nachwuchs bekommt, erklärt Zooleiter David Pruß am Donnerstag im Gespräch mit BR24.

Nachwuchs im Hofer Zoo mit einem besonderen Highlight

Da zeigt zum Beispiel ein kleines Weißschwanz-Stachelschwein seine imposante Stacheln und durchs Affengehege klettert eine Kapuzineraffenmutter mit ihrem Nachwuchs. Auch bei den afrikanischen Zwergziegen gibt es Junge. Neu im Zoo ist ein Paar der vom Aussterben bedrohten Kronenkraniche. "Das ist wirklich ein Highlight", freut sich Zooleiter David Pruß.

Der einzige Zoo Oberfrankens ist in Hof

Am Rande des Hofer Bürgerparks liegt seit fast 70 Jahren der Hofer Zoo. Hier leben rund 900 Tiere von rund 100 Arten – von Kängurus und Affen über verschiedenstes Sittiche und Fische bis hin zu Stabheuschrecke und der großen Spornschildkröte Friedrich. Der Hofer Zoo mitsamt eines großen Rutsche aus dem Kletterbaumhaus auf dem Spielplatz ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.