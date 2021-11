Nachwuchs gesucht: Immer weniger Apotheken in Bayern

Wer krank ist, will gleich nach dem Arztbesuch sein Rezept einlösen. Doch der Weg dahin wird vielerorts länger. Denn immer mehr Apotheken in Bayern machen zu. Das führt zu Versorgungslücken. Um die zu schließen, bedarf es dringender Veränderungen.

Apotheke schließt trotz guter Umsätze

"Wir mussten schließen, trotz guter Zahlen. Weil wir zu wenig Mitarbeiter hatten," sagt etwa Apotheker Herbert Mauß. Schon seit Jahren sucht er nach Personal: Apotheker, Pharmazeutisch-Technische Assistenten (PTAs) und Pharmazeutisch-Kaufmännische Assistenten (PKAs). Ad hoc könnte er fünf Personen anstellen, in Vollzeit. Aber er findet niemanden.

Wegen Fachkräftemangel hat der 50-Jährige jetzt eine Filiale im schwäbischen Günzburg geschlossen. Jetzt leitet er noch drei Apotheken in Burgau. Das sei nur möglich mit reduzierten Öffnungszeiten und familiärer Mithilfe. "Für mich ist Apotheker immer noch mein Traumberuf", sagt Mauß - auch nach 20 Jahren Selbstständigkeit. Sozialer Kontakt, wissenschaftliche Arbeit, handwerkliche Arbeit, kaufmännische Arbeit, all dies sei in seinem Job gefragt.

Landapotheke findet keinen Nachfolger

20 Kilometer weiter in der Marktgemeinde Neuburg an der Kammel schließt Christiane Barth zum Jahresende ihre Apotheke. Nach 27 Jahren. Sie findet keinen Nachfolger. Das schmerzt. "Es war mir immer wichtig, dass die Kunden zufrieden sind", sagt die 64-Jährige. Sehr gerne habe sie im persönlichen Gespräch über Medikamente aufgeklärt, Patienten geholfen.

In den letzten Jahren habe sich der Beruf sehr verändert: Mehr Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen, mehr Bürokratie, mehr Technik. Für die 3.500 Einwohner ist die Schließung der einzigen Apotheke ein schwerer Verlust. Der Arzt ist noch da, doch das Rezept muss nun in der nächsten Stadt eingelöst werden. Gerade für junge Familien, die zugezogen sind wegen der guten Infrastruktur, ist das umständlich. Auch für ältere Menschen ohne Auto wird es nun schwierig, bedauert Bürgermeister Markus Dopfer.

Bayern: Versorgungsdichte bei Apotheken unter EU-Schnitt

In Bayern gibt es immer weniger Apotheken, erstmals seit der Wiedervereinigung ist ihre Zahl unter 3.000 gefallen. Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl der Apotheken um zwölf Prozent gesunken. 2010 waren es nach Angaben der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) noch 3.430. Demnach beträfen die Schließungen alle bayerischen Regierungsbezirke gleichermaßen.

Auf 100.000 Einwohner kommen in Bayern laut Angaben des Bayerischen Apothekerverbandes (BAV) derzeit rund 23 Apotheken. Damit liegt die Versorgungsdichte deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 32 Apotheken pro 100.000 Menschen. Angesichts des Bevölkerungswachstums bräuchte Bayern aber nicht weniger Apotheken, sondern eher mehr, sagt BAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann.

Persönliche Beratung contra ausländische Versand-Apotheke

"Die pharmazeutische Kompetenz unserer Apotheker muss wieder mehr geschätzt werden", fordert BLAK-Präsident Thomas Benkert. Gerade jetzt in der Pandemie seien viele Mitarbeiter sehr engagiert, um etwa nicht lieferbare Medikamente durch andere mit dem gleichen Wirkstoff auszutauschen, entsprechend der Aut-Idem-Regelung, nach Rücksprache mit dem jeweiligen Arzt.

Überhaupt sei der große Vorteil der Apotheke vor Ort die persönliche Beratung. Das Bestellen nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beim ausländischen Versandhandel macht vielen Apothekern zu schaffen. Verzerrter Wettbewerb, meint auch Apotheker Mauß, denn die Versandhändler mit Sitz im Ausland müssten sich ja nicht an die deutsche Gesetzgebung halten.

Berufsanfänger: Weniger Not- und Wochenend-Dienste, mehr Work-Life-Balance

36 Stunden am Stück arbeiten, das macht Apotheker Mauß regelmäßig. Denn wenn eine Apotheke für den Not- und Nachtdienst eingeteilt ist, dann muss ein approbierter Apotheker vor Ort sein. Und davon gibt es zu wenige. Zwar besteht sein Team aus 25 Mitarbeitern, doch mehr als die Hälfte davon arbeitet in Teilzeit, meist familiär bedingt. Also muss der Chef selber ran. Je weniger Apotheken es werden, umso öfter sind diese mit Nachtdienst und Sonn- und Feiertagsdienst dran.

Ulrich Koczian führt eine Apotheke in Augsburg. Auch er kennt das Bedürfnis von Berufsanfängern nach Work-Life-Balance. "Bei Vorstellungsgesprächen wird heute ganz schnell um die Wochenarbeitszeit gefeilscht". Früher wäre jeder Apotheker als Vollzeitkraft eingestiegen.

Zukunft: Bessere Rahmenbedingungen, mehr Studienplätze

"Wir brauchen mehr Studienplätze für Pharmazie, um mehr Teilzeitstellen zu besetzen", meint Benkert, der Präsident der Bayerischen Landesapothekerkammer. In Bayern kann man in Erlangen, München, Regensburg und Würzburg Pharmazie studieren. Momentan gibt es in diesem Fach 2.670 Studierende, auf acht Semester verteilt. Nur ein Teil möchte später als Apothekeninhaber arbeiten, die anderen gehen etwa in die Forschung oder unterrichten an Schulen. Im vergangenen Jahr haben in Bayern 432 Pharmazeuten eine Approbation erhalten, also die Zulassung, um als selbständiger Apotheker zu arbeiten.

Um den Beruf insgesamt wieder attraktiver zu machen, müssten auch von der Politik bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, so Benkert. "Wir brauchen eine Anpassung unserer Beratungspauschalen in den Apotheken, damit wir unseren Angestellten auch entsprechend zeitgemäße Gehälter zahlen können." Gerade die Beratungspauschale von maximal 8,10 Euro pro Medikament sei in den letzten zehn Jahren nicht angehoben worden.

Herausforderung E-Rezept

Im Januar kommt für Apotheker die nächste Herausforderung: Das elektronische Rezept, per QR-Code. Notfalls auf dem Papier, im Idealfall nur noch via Handy. Die technischen Voraussetzungen für das E-Rezept sollten bereits bayernweit in allen Apotheken vorhanden sein. Ziel der Digitalisierung des Papier-Rezeptes ist es laut Bundesgesundheitsministeriums, die Kommunikation zwischen Ärzten, Apotheken und Kassen zu vereinfachen. Für manchen Apotheker ist das E-Rezept nun der letzte Auslöser, um zu schließen.