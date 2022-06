Nachwuchs-Freude im Tiergarten Nürnberg bei Bisons und Wisenten

Der Tiergarten Nürnberg freut sich gleich über mehrfachen Nachwuchs: Insgesamt fünf neue Jungtiere gibt es bei den Bisons, Wisenten und Kaffernbüffeln, teilt die Stadt mit. Je ein Jungtier kam bei den Wisenten bereits am 26. April und 24. Mai auf die Welt. Die Bison-Kälber wurden am 29. April und 11. Mai geboren und auch die Kaffernbüffel freuten sich am 12. Mai über Nachwuchs.

Zucht rettet Tierarten vor Ausrottung

Bisons und Wisente sind laut Mitteilung ein Beleg dafür, dass Erhaltungszucht Tierarten vor der Ausrottung bewahren und einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten könne. Beide Arten seien durch nicht nachhaltige Jagd und den Verlust von Lebensraum beinahe ausgerottet worden, so der biologische Leiter und stellvertretende Direktor des Tiergartens, Jörg Beckmann. Der Bison ist das größte noch lebende Landsäugetier Nordamerikas, das gleiche gilt für Wisente in Europa. Der Tiergarten Nürnberg hält sieben, beziehungsweise acht Tiere der beiden Arten.

Herden im Tiergarten wachsen weiter

Mit der Geburt des Kaffernbüffels und mit der eines kleinen Bullen im März ist die Kaffernbüffel-Herde im Nürnberger Tiergarten auf sieben Tiere angewachsen, heißt es in der Mitteilung weiter. Demnach ließen sich die beiden Jungtiere auch schon häufig auf der Anlage neben der Afrika-Weide blicken. Heimisch sind die Tiere in den Savannen und Wäldern südlich der Sahara.