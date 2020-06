Nachwuchs bei Seeadlern im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Sie sind die größten europäischen Adler: die Seeadler. Das Landratsamt in Erlangen-Höchstadt freut sich, dass das im Landkreis lebende Seeadler-Paar auch dieses Jahr wieder Nachwuchs bekommen hat.

Seeadler brauchen Ruhe für die Aufzucht

Die Behörde will den genauen Standort des Nestes aber nicht nennen, weil die Raubvögel sich ungestört um ihre Jungen kümmern sollen. "Das Problem ist, dass sie wahnsinnig störungsanfällig sind", sagte Johannes Marabini, der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes dem Bayerischen Rundfunk. "Man muss darauf achten, dass der Horst ungestört bleibt."

Fränkische Jungvögel

Die Seeadler-Jungen sind vermutlich im März geschlüpft, sind derzeit flügge und werden voraussichtlich bis August in der Nähe des Horstes bleiben. Vor vier Jahren hatte das fränkische Seeadler-Paar erstmals einen Jungvogel in dem Gebiet aufgezogen. Im vergangenen Jahr hatte das Landratsamt Erlangen-Höchstadt zum ersten Mal zwei Junge in dem Seeadler-Nest beobachtet.

16 Seeadler-Paare in Bayern

Der größte heimische Raubvogel ist sehr selten: Im vergangenen Jahr hat der Landesbund für Vogelschutz LBV 16 brütende Seeadler-Paare in ganz Bayern gezählt. Die Raubvogel-Paare bleiben ein Leben lang zusammen. Die Vögel ernähren sich von Fisch, Wasservögeln und Aas. Seeadler erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 2,40 Metern und können bis zu sieben Kilo schwer werden.

Erfolgreicher Artenschutz

Lange war der Seeadler in Bayern ausgerottet, denn um 1850 brütete zum letzten Mal ein Seeadler-Paar in Bayern. Seither gab es in Bayern nur einzelne durchziehende oder überwinternde Tiere im Donaumoos, am Chiemsee und am Inn. Dann wurde zwischen 1997 und 2007 ein erfolgreiches Artenhilfsprogramm aufgelegt, um den Bruterfolg in Bayern zu erhöhen. Dank der erfolgreichen Arbeit der Vogelschützer hat ein Seeadler-Paar im Frühjahr 2006 zum ersten Mal wieder zwei Jungvögel großgezogen. Damals am Altmühlsee bei Gunzenhausen.