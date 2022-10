Nachwuchs anlocken: DEHOGA startet "Gastro-Tour" für Schüler

Um dem Fachkräftemangel in der Gastronomie-Branche entgegenzuwirken veranstaltet der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern) in Würzburg nun "Gastro-Touren" für Schüler. DEHOGA-Ausbildungsbotschafterin Gudrun Berndt hat die Aktion ins Leben gerufen. Am Dienstag erhielten 27 Schülerinnen der St.-Ursula-Schule Würzburg Einblicke in verschiedene Gastronomiebetriebe. Stationen waren der Gasthof Bären in Randersacker, das Mercure Hotel Würzburg sowie das Restaurant Schützenhof in Würzburg. Die Neuntklässlerinnen der Mädchen-Realschule bekamen jeweils Führungen durch die Betriebe und durften ihre Fragen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen stellen.

Mädchen haben Gefallen gefunden

Die Aktion kam bei den Realschülerinnen gut an: "Ich find's sehr schön, wie man hier auch in der Gruppe arbeiten kann mit seinen Mitarbeitern, auch mal vielleicht bisschen Spaß haben", sagte eine der Schülerinnen. Eine andere findet an der Arbeit in der Hotel- und Gastronomie-Branche besonders attraktiv, dass man unter der Woche ausspannen kann: "Dass man auch die Tage anders frei hat, also zum Beispiel Donnerstag und Freitag frei hat, während alle anderen arbeiten müssen." Und eine dritte ergänzt: "Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich denke auch, dass ich jetzt einen Ferienjob hier machen möchte, um mehr rein zu finden und verschiedene Jobs zu sehen."

Berufe und Bezahlung laut DEHOGA attraktiver geworden

Im Bereich der Hotellerie und Gastronomie hat sich laut DEHOGA in den vergangenen Monaten viel getan: Im August trat eine Neuordnung der Gastronomie-Ausbildungsberufe in Kraft. Darin wurden unter anderem neue Berufsbilder verankert, so auch das der Fachkraft für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie. Dieses verknüpft Elemente der Ausbildung zur Hotelfachkraft mit Aspekten des Eventmanagements. Auch inhaltlich wurden einige Berufsausbildungen neu ausgerichtet. So spielen im Ausbildungsberuf Koch bzw. Köchin nun die Themen Energie und Umwelt eine größere Rolle, genauso wie das Verwertungsprinzip "from nose to tail". Auch die vegetarische und vegane Küche fänden nun explizit Beachtung, so Ausbildungsbotschafterin Gudrun Berndt. Zudem seien auch die Gehälter durch eine Anhebung der Tarifverträge attraktiver geworden.