Nachtwächter aus ganz Europa beim Zunft-Treffen in Prichsenstadt

Dunkler Umhang, dunkle Kappe, mit einer Laterne in der einen und einer Hellebarde in der anderen Hand. So sehen sie aus: die Nachtwächter. 157 Nachtwächter aus 63 Städten in ganz Europa gehören der Zunft heute an - darunter auch die beiden Nachtwächter von Prichsenstadt, Herman Schloßnagel und Martin Assel.

Nachtwächter-Treffen in Prichsenstadt: Teilnehmer aus ganz Europa

Einmal im Jahr treffen sich die Zunftmitglieder aus ganz Europa in der Heimatstadt eines ansässigen Nachtwächters. Diesmal war der Tagungsort Prichsenstadt. Nach dem offiziellen Empfang im Rathaus stand die Zunftsitzung an. Am Samstag sind die Nachtwächter dann mit Musik auf dem Marktplatz aufmarschiert. Und für einen war dieses Treffen besonders aufregend: Reiner Assel, ein Nachkomme des letzten altgedienten Nachtwächters von Prichsenstadt, wurde feierlich als neuer Nachtwächter in die Zunft aufgenommen.