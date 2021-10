Feiern mit Corona: So ist die Lage in Bayerns Clubs

Freitagnacht im Club Moloko in Burghausen: Die ersten Partygäste tummeln sich an der Bar. Bunte Scheinwerfer strahlen das Kellergewölbe an, die Bässe dröhnen, eine Diskokugel schickt tanzende Lichtpunkte über die sonst noch leere Tanzfläche. Betreiber Michael Petzold zeigt sich zufrieden: "Wenn man bedenkt, dass es erst kurz vor halb zwölf ist, das passt. Normalerweise kommen jetzt erst die Leute, davor sitzen sie in Bars.“

3G Plus-Pflicht für Diskotheken

Seit dem 1. Oktober dürfen die Clubs in Bayern wieder öffnen. Allerdings nur für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete – also mit 3G Plus-Regelung. Der Vorsitzende des Verbands der Münchner Kulturveranstalter (VDMK), David Süß, zieht nach den ersten Wochenenden Bilanz:

"3G Plus funktioniert - wobei man sagen muss, dass der größte Teil der Gäste geimpft ist und nur sehr wenige mit dem PCR-Test kommen. Es gibt aber auch Clubs, die jetzt schon 2G für alle machen. Auch dort stellt man fest, dass das von den Gästen sehr gut angenommen und oft sogar begrüßt wird. Die sagen: Okay, ich fühl mich selbst als Geimpfter ein Stück weit sicherer in dem Laden." David Süß, Vorsitzender Verband der Münchner Kulturveranstalter

VDMK-Vorsitzender Süß sieht 2G auf Dauer als einzige Lösung

Wer mit PCR-Test in einen Club möchte, muss diesen seit dem 11. Oktober selbst bezahlen: "Wenn die 70€ kosten, ist das doch mehr Budget, als für eine Club-Nacht sonst vorgesehen ist. Die Erwartung ist schon, dass es deutlich Richtung 2G gehen wird, auch von den Gästen“, meint VDMK-Vorsitzender Süß. Er sieht zudem die Risiken für ungeimpfte Feiernde: "PCR-Getestete können sich in einem Club trotzdem infizieren und ich glaube, die wenigsten Betreiber wollen auf Dauer verantworten, dass sich ungeimpfte Gäste im Laden infizieren und dann auch schwer erkranken können."

Berichte von Corona-Ausbrüchen nach Club-Besuchen häufen sich

Unter anderem in Regensburg, Nürnberg, Eichach und Regen wurden Partygäste später positiv auf das Corona-Virus getestet – vollständig Geimpfte ebenso wie PCR-Getestete. In Würzburg setzt ein betroffener Club deshalb jetzt auf 2G.

Weitere Entwicklungen sind noch nicht absehbar

Falls zukünftig die Ungeimpften nicht mehr feiern gehen sollten, könnte das für die Clubbetreiber ein Problem werden, so der VDMK-Vorsitzende Süß. Im September haben die Kulturveranstalter beim Pilotprojekt "München tanzt wieder", einem Freiluftclub am Maximiliansplatz, gezählt, wie viele Gäste mit einem Test gekommen sind: "Das waren etwa 15 Prozent - und wenn die fehlen, dann wäre das auf Dauer für alle Clubs schwierig zu stemmen", so Süß. Die Branche sei außerdem auch vom Tourismus abhängig. Im Frühjahr müsse sich zeigen, ob junge Touristinnen und Touristen wieder nach Bayern kommen und hier feiern gehen werden.

Losgelöste Stimmung beim Feiern in Burghausen

Im Club Moloko in Burghausen ist die Stimmung jedenfalls durchweg positiv. Eine junge Clubgängerin erzählt: "Ich war vor Corona jedes Wochenende furt und dann war das für mich voll der Schlag, wo ich nirgendswo mehr hingehen konnte. Ich war immer richtig traurig, freitags und samstags nur zu Hause rumzusitzen und ich finde es jetzt wieder richtig cool, alle Leute zu treffen und einfach wieder Party zu machen."