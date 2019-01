Nachlass von Winnetou-Darsteller Pierre Brice versteigert

Hunderte persönlicher Gegenstände aus dem Nachlass des Winnetou-Darstellers Pierre Brice haben bei einer Versteigerung in Berlin den Besitzer gewechselt. Hella Brice, die aus Amberg (Oberpfalz) stammende Witwe des verstorbenen Schauspielers, teilte mit, dass sie mit der Nachlass-Auktion den letzten Willen ihres Ehemannes erfüllt habe.

Der Gesamterlös belief sich auf etwa 150.000 Euro, wie ein Sprecher der Familie mitteilte. Versteigert wurden bekannte Filmrequisiten wie Winnetous Perücke und Stirnbänder, Sammlungen privater Briefe, Kostüme, Gemälde, Filmplakate und Drehbücher - insgesamt fast 800 Stücke.

Ein Teil des Gesamterlöses von 150.000 Euro soll gespendet werden. Der Empfänger stehe aber noch nicht fest.

Eine Rolle fürs Leben: Winnetou

Der französische Schauspieler wurde am 6. Februar 1929 in der Bretagne geboren und war vor allem als Darsteller des Apachenhäuptlings Winnetou berühmt geworden. Brice spielte von 1962 bis 1986 die Rolle in insgesamt elf Karl-May-Verfilmungen. Er wurde danach oft als "beliebtester Indianer der Bundesrepublik" bezeichnet.

Grabstätte in Gräfelfing bei München

Pierre Brice lebte mit seiner aus Bayern stammenden Frau Hella (geborene Krekel) 30 Jahre in einem Jagdschlösschen nördlich von Paris. Das Paar plante einen Umzug nach Bayern.

Am Abend des 5. Juni 2015 wurde der Schauspieler jedoch mit hohem Fieber in ein Krankenhaus bei Paris eingeliefert, wo er am nächsten Tag im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben ist.

Sein Grab befindet sich auf dem Gemeindefriedhof in Gräfelfing, Landkreis München.