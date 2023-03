Nachhilfe für Lehrer: Digitale Hilfsmittel im Unterricht

Kinder und Jugendliche haben während der Pandemie viel Zeit mit digitalen Medien verbracht: Homeschooling per Video, Hausaufgaben am Smartphone, viel Zeit für Chatten im Lockdown. Das hat eine ganze Schülergeneration verändert. Doch auch der Unterricht ist durch Corona digitaler geworden. Unverzichtbar ist deshalb Medienkompetenz - sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte. In Gauting bei München fand nun eine Fortbildung zu diesem Thema statt.

Digitale Hilfsmittel im Unterricht mittlerweile Normalität

Lehrkräfte konnten in Workshops Möglichkeiten kennenlernen, digitale Hilfsmittel im Unterricht einzusetzen. Referentin Ruth Stocker ist der Ansicht, Lehrerinnen und Lehrer sollten sich lieber früher als später mit entsprechenden Tools auseinandersetzen, denn: "Unser Leben ist digital", so die Lehrerin aus Bad Saulgau. Und: Digitale Hilfsmittel seien inzwischen fast schon eine Selbstverständlichkeit, ergänzt ihr Kollege Reinhard Schlamp, stellvertretender Schulleiter der Gautinger Realschule. Selbst im Sportunterricht kommen bei ihm Apps zum Einsatz, beispielsweise beim Hochsprung: "Für eine Bewegungsanalyse. (...) Die Kinder können dann selber mit einer Delay-App ihren eigenen Sprung anschauen."

KI im Unterricht: Es gibt auch Haken

Digitale Hilfsmittel verändern das Lernen über alle Fächer hinweg. Reinhard Schlamp sieht viel Positives: "Durch diese Medien ist es extrem einfach, einen Podcast, E-Books oder Kurzvideos zu erstellen." Zudem gebe es die Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens: "Die Kinder können mit diversen Programmen ortsunabhängig zusammenarbeiten", so Schlamp.

Er verwendet zudem bereits seit einigen Jahren Künstliche Intelligenz in seinem Englischunterricht: DeepL genannt, ein Onlinedienst für maschinelle Übersetzung. "Ich bitte meine Schüler, einen Text, den sie im Original haben, mit DeepL komplett ins Englische zu übersetzen. Das funktioniert ja in Sekunden und fantastisch. Dann machen sie es selbst nochmal und vergleichen anschließend ihr Ergebnis mit dem der KI und dann merken sie, dass ihr Ergebnis zwar sprachlich nicht so ausgefeilt ist, aber dass bei der KI bestimmte inhaltliche Elemente fehlen. Weil der KI die Empathie fehlt."

Lehrkräfte müssen andere Kompetenzen als früher vermitteln

Den Kindern das zu vermitteln und den schlauen Umgang mit den neuen Werkzeugen beizubringen – darum wird es immer häufiger im Unterricht gehen. "Ich glaube nicht, dass jede Lehrkraft jetzt einen TikTok-Account haben muss, aber sie müssen wissen, was da passiert. Sie müssen wissen, wie jetzt durch diese Filter, die über jedes Bild gelegt werden, sich die Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendlichen verändert. Dass sie mehr Resilienz brauchen. Dass sie ganz andere Kompetenzen an die Schüler vermitteln müssen als früher. Und dazu muss man sich drauf einlassen", so Reinhard Schlamp.