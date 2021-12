Nachhaltigkeit und Umweltschutz in unterfränkischer Gaststätte

Von einer Strategie zur Müllvermeidung in To-go-Zeiten über regionale Lebensmittel bis zur Photovoltaikanlage auf dem Dach: Der Wirt des "Teufelskeller" in Randersacker, Christian Krenig, tut viel wenn es darum geht, seine Wirtschaft nicht nur wirtschaftlich, sondern auch nachhaltig zu betreiben. Für sein Engagement hat Krenig kürzlich die Urkunde des Klimapakts Bayern bekommen.

Menü mit regionalen und saisonalen Gerichten

Direkt an der Straße von und nach Würzburg gelegen, eingezwängt zwischen Main und den steil ansteigenden Weinbergen, bietet der Teufelskeller regionale und saisonale fränkische Küche. "Früher hatten wir sogar Hühner, Schweine und Kühe", sagt Gastronom Christian Krenig. Aber auch heute serviert er am liebsten regionale und saisonale Lebensmittel – im Winter also statt Erdbeertiramisu lieber Schmorapfel und selbst eingemachte Quitten. Auch das Fleisch, die Backwaren und das Gemüse kauft er möglichst von regionalen Lieferanten ein. Statt mit Alufolie werden die Reste, die Gäste nach Hause nehmen und das Essen, das er To-go anbietet, in einem Mehrwegsystem verpackt.

Durchdachte Arbeitsabläufe um die Umwelt zu schützen

Energie spart der Gastwirt inzwischen fast überall. Im Gastraum wurden LED-Lampen installiert, der Dachstuhl wurde energetisch gedämmt, die großen Gefrierschränke im Lager durch energiesparende Modelle ersetzt und der Schweine- oder Gänsebraten gart länger bei niedrigeren Temperaturen. Den Strom dafür liefern mehrere Photovoltaikanlagen auf dem Scheunengebäude nebenan. Um die erzeugte Energie möglichst effizient zu nutzen und Stromspitzen zu vermeiden, schaltet der Gastronom sogar die Kaffeemaschine oder die Spülmaschinen nacheinander an. Neben dem Umweltschutz ist das auch betriebswirtschaftlich von Vorteil, denn so muss der Wirt weniger Strom zukaufen. Selbst in den Waschräumen setzt er Umweltschutz um, zum Beispiel durch Wasserspareinrichtungen oder den Verzicht auf WC-Steine.

Urkunde vom Würzburger Landrat

Die nächsten Investitionen sind bereits geplant: ein großer Stromspeicher, um den tagsüber erzeugten Strom auch abends zum Kochen nutzen zu können, und eine Ladesäule für Elektroautos. Der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) überreichte Krenig für seine Bemühungen eine Urkunde des Umwelt- und Klimapakts Bayern. "Beim Teufelskeller kommen mehrere Faktoren zusammen, das Erzeugen von Energie über Photovoltaik, aber auch das Energiesparen und der Umgang mit den eingesetzten Lebensmitteln", so Eberth. Der Landrat würde sich freuen, wenn sich möglichst viele weitere regionale Gastronomiebetriebe an der Ausschreibung für mehr Klimaschutz beteiligen.