Nachhaltigkeit: Neuer Automat bietet Gutschein für altes Handy

Er sieht aus wie ein Bankomat, steht am Eingang der Mediamarkt-Niederlassung in Landshut und spricht mit den Kunden. Der Eco-ATM macht ein Kaufangebot für das alte Handy und garantiert entweder die Wiederverwertung oder die sachgerechte Entsorgung des Geräts.

"Sie bringen ganz einfach Ihr altes Handy mit und dann starten Sie einen Prozess, der etwa sieben Minuten dauert und den Wert des Handys schätzt." Niederlassungsleiter Nils Amarell

Für die Schätzung müssen Handy-Hülle und Display-Schutzfolien entfernt werden. Der Roboter will dann ein paar Informationen zum Zustand des Handys. Wenn das erledigt ist, öffnet der Automat sein Ablagefach und der Kunde soll sein Handy zur Beurteilung hineinlegen. In diesem Fach steckt der Kunde sein Handy an einen passenden Stecker. Danach muss das Handy nur noch entsperrt und auf einer Glasoberfläche platziert werden. Dann geht die Klappe zu - und das Handy verschwindet erst einmal im Inneren des Automaten.

Automat ermittelt Restwert des Handys

Bei dem Vorgang, der dann im Inneren des Automaten abläuft, verbindet sich der Automat mit dem Telefon, um die Elektronik und den Zustand des Gerätes zu prüfen. Innerhalb weniger Minuten ermittelt der Automat so den Restwert des Handys. Beispielsweise wäre laut dem Automaten ein zwei Jahre altes iPhone X in gutem Zustand noch 389 Euro wert – Bargeld bekommt man dann aber vom Automat keines, sondern einen Mediamarkt-Coupon.