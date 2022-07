Nachhaltigkeit im Sport: Kanuten in Augsburg zeigen, wie es geht

Die Kanu-WM lockt nicht nur Spitzensportler aus der ganzen Welt nach Augsburg, sondern auch Tausende Besucher. Und die sollen die Wettkämpfe voll und ganz genießen können – auch mit einem guten Gewissen. Die Veranstalter haben sich deshalb damit auseinandergesetzt, wie diese WM möglichst nachhaltig werden kann. Aufbauen können sie dabei auf ihre Sportstätte selbst: den Eiskanal.

Wildes Wasser ohne elektrischen Strom

Der Eiskanal in Augsburg gilt als "Mutter aller künstlichen Kanustrecken": 1972 wurde er für die Olympischen Spiele angelegt und war damals die erste künstlich angelegte Wildwasserstrecke weltweit. Bis heute dient er als Vorbild und Inspiration. Doch in einem Aspekt unterscheidet sich der Kanal von anderen künstlichen Wildwasserstrecken: dem nachhaltigen Betrieb.

Denn das wilde Wasser im Eiskanal entsteht völlig ohne elektrischen Strom oder Pumpen. Das Wasser wird direkt aus dem nebenan fließenden Lech ausgeleitet. Im Kanal selbst entwickelt das Wasser seine Kraft dadurch, dass es vorher aufgestaut wird. Aus dem Eiskanal fließt das Wasser dann wieder zurück in den Fluss. Nachhaltiger kann eine Kanustrecke kaum betrieben werden – gleichzeitig ist der Betrieb aber auch abhängig von seiner Umgebung. Das zeigte sich in diesem Jahr besonders: Die WM stand einige Zeit auf der Kippe, weil der Wasserstand des Lechs zu niedrig war und der Eiskanal stillgelegt werden musste.

Herausforderung für die Veranstalter: Kanu-WM in Zeiten des Klimawandels

Kanu-Sport in Augsburg "wirklich ökologisch"

Dafür ist Kanu-Sport in Augsburg auch "wirklich ökologisch", sagt Norbert Stamm vom Büro für Nachhaltigkeit der Stadt. Am Eiskanal muss keinerlei CO2-Ausstoß kompensiert werden. Doch damit hört die Nachhaltigkeit für Stamm nicht auf. Denn der Eiskanal ist auch abseits von Wettkämpfen keine abgeriegelte Trainingsstätte, sondern sozial in die Stadt eingebunden.

Eiskanal als Anlage für alle Augsburger

Familien und Freizeitsportler nutzen den Eiskanal das ganze Jahr über als Ausflugsziel, für Wassersport in den Seitenkanälen oder auch, um auf dem Gelände Rad zu fahren. Die Schulen in der Umgebung können dank der Anlage Kanu als Sportkurs anbieten, zwei Vereine nutzen den Kanal als Trainingsanlage für Spitzensportler und den Kanu-Nachwuchs. Und Touristen aus aller Welt kommen auch wegen des Eiskanals nach Augsburg.

Der Eiskanal sei ein Grund für die Augsburger, stolz auf ihre Stadt zu sein, und sei damit auch identitätsstiftend, meint Norbert Stamm. Denn hier werden die erfolgreichsten Sportler Augsburgs ausgebildet. "Wenn ich mir anschaue: Wo ist Augsburg sportlich am erfolgreichsten? Dann kucke ich leider nicht auf den FCA, sondern da schaue ich auf die Kanuten. Da kommen unsere Olympiasieger her", meint Norbert Stamm.

Kanu-WM als Zwischenschritt auf dem Weg zu nachhaltigen Events

Auch die Kanu-WM soll zu der besonderen Wettkampfanlage passen und möglichst nachhaltig sein, auch wenn das laut Norbert Stamm eine "riesengroße Aufgabe" ist. "Das werden wir perfekt nicht erreichen, aber wir bemühen uns und sind Lernende." Stamm betrachtet die WM als einen Zwischenschritt, der auf Erfahrungen aus anderen Veranstaltungen aufbaut. So wird bei der WM der CO2-Rechner des Modular-Festivals genutzt, um zu überprüfen, wo noch Potential für Einsparungen besteht. Die Erfahrungen der WM sollen dann wiederum an die nächste Veranstaltung in Augsburg weitergegeben werden – auf dem Weg zu nachhaltigen Groß-Events.