Nachhaltigkeit: Hochschule Hof kooperiert mit Bangladesch

Die Hochschule Hof kooperiert in den kommenden zwei Jahren mit der Bangladesh University of Textiles (BUTEX). Wie die Hofer Hochschule mitteilte, solle in dieser Zeit unter anderem die akademische Ausbildung in Bangladesch auf Bachelorniveau angehoben und in Richtung einer nachhaltigen Textilproduktion entwickelt werden.

Uni Hof genießt guten Ruf in der Textilbranche

Die Hochschule Hof genieße in Asien einen hervorragenden Ruf hinsichtlich ihrer Kompetenz im Textilsektor, heißt es in der Mitteilung. Vor allem Lehrende und Studierende der Studiengänge Innovative Textilien und Sustainable Textiles (Nachhaltige Textilien) in Münchberg seien immer wieder gefragte Gesprächspartner, wenn es darum geht, die klassische Textilherstellung hin zu einer nachhaltigen und ökologischen Produktion zu entwickeln. "Dies ist auch in den asiatischen Herstellerländern das Gebot der Stunde, schließlich werden ökologische Produkte sowohl von Zwischenhändlern als auch von den westlichen Verbrauchern selbst immer stärker nachgefragt", so Michael Rauch, Professor für Verfahrenstechnik der Textilveredlung und Leiter des Masterstudiengangs Sustainable Textiles (Nachhaltige Textilien).

380.000 Euro Fördersumme für Zusammenarbeit

Die Fördersumme des zwei Jahre dauernden Projektes "HELD" ("Hochschulbildung und Führungskräfteentwicklung für Nachhaltige Textilien in Bangladesch") liegt bei rund 380.000 Euro. Das Geld wird von Deutschen Gesellschaft für Industrielle Zusammenarbeit (GIZ) zur Verfügung gestellt. Sie agiert im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.