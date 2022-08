Nachhaltigkeit bei Outdoor-Kleidung gewinnt an Bedeutung

Die amerikanische Outdoor-Marke Patagonia ist seit 1973 auf dem Markt und gilt bis heute als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Allerdings will das Unternehmen nicht als "nachhaltiges Unternehmen" bezeichnet werden, erklärt Max Hagel, der den Patagonia-Laden in München-Schwabing leitet. "Wir selbst sprechen grundsätzlich nicht so gerne von einem nachhaltigen Unternehmen. Das liegt daran, dass wir immer noch ein herstellendes Unternehmen sind, und eigentlich jedes Produkt einen gewissen Schaden anrichtet. Wir sehen uns eher als verantwortungsvolles Unternehmen, das versucht, den Impact so stark wie möglich zu reduzieren."

Langlebige Produkte, Reparieren statt wegwerfen

Das heißt, Rohstoffe nutzen, die schon im Kreislauf sind, die Langlebigkeit von Produkten verlängern. Statt Kaufen und Wegwerfen sollen "Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Wiederverwendbarkeit" maßgeblich sein, wie Max Hagel sagt.

Deshalb gibt es im Geschäft in Schwabing auch eine kleine Werkstatt, in dem man seine Patagonia-Stücke reparieren lassen kann – kostenlos und vor Ort. Rund 150 Reparaturen machen die Mitarbeiter dort selbst. Die Nachfrage der Kunden ist groß.

"Nachhaltigkeitsgedanke war lange kein Thema"

Beim Thema "verantwortungsvolles Handeln" ziehen nun viele Firmen nach. Auch der Sportartikel-Händler Conrad in Garmisch. Florian Linder ist im Familienunternehmen fürs Marketing zuständig. Er gibt zu, dass der Nachhaltigkeitsgedanke nicht immer da war. Jahrzehntelang seien rein wirtschaftliche Interessen verfolgt worden. 2019 dann ein Umdenken.

"Der erste Schritt war die Einführung eines Labels, eines 'Wir denken um'-Labels, bei dem Marken und Produkte ausgezeichnet wurden, die vielleicht eine nachhaltigere Alternative sind als konventionell hergestellte Produkte. Dafür haben wir einen Abfrage-Prozess mit all unseren Marken gestartet, mit dem Ziel, diese nachhaltigere Alternative, unseren Kunden zu zeigen." Seitdem bekommen Marken wie Patagonia, Vaude oder Ortovox ein Etikett, damit der Verbraucher sich für ein nachhaltigeres Produkt entscheiden kann. Außerdem ist der Familienbetrieb Conrad mittlerweile klimaneutral, gleicht Emissionen aus und versucht unvermeidbare Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren.

Problem der Textilindustrie: Überproduktionen und Billigprodukte

Doch für mehr Nachhaltigkeit muss sich nicht nur die Industrie, sondern auch das Verhalten der Konsumenten ändern. Weniger, dafür hochwertiger kaufen. Produkte länger nutzen. Oder weitergeben, wenn man sie selbst nicht mehr braucht. Deshalb haben große Händler wie Bergzeit und Globetrotter einen Second-Hand-Shop für Bergbekleidung eingerichtet. Ein weiterer Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Die Second-Hand-Shops werden bei den Kunden gut angenommen. Es sind Schritte in eine nachhaltigere Zukunft.

Der Traum von Wandel hinsichtlich Konsum und Herstellung

Und auch, wenn es in einem Laden immer darum gehen wird, Dinge zu verkaufen – Max Hagel und Patagonia träumen von einer wirklichen Veränderung. "Wir sehen Profit eher als Mittel zum Zweck um einen Wandel einzuleiten, um wirklich die Welt grundsätzlich zu ändern. Hinsichtlich Konsum, aber auch in der Herstellung."

Die Welt ändern. Ein großes Ziel. In Sachen Konsum hat immerhin jede und jeder von uns die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten.