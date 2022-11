Nachhaltigkeit: Auszeichnung für "Green Hospital" Lichtenfels

Das Regiomed-Klinikum in Lichtenfels ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Das 2018 eröffnete "Green Hospital" erhielt mit der Platin-Plakette die höchstmögliche Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Nachhaltig: Klinik als Passivhaus ausgelegt

Überreicht wurde die Plakette durch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner (CSU) sagte, die Auszeichnung sei der Schlussstrich unter den erfolgreichen Klinikneubau, der für den kleinen Landkreis ein erheblicher Kraftakt gewesen sei. Die Nachhaltigkeits-Auszeichnung sei ein "Ritterschlag" für alle Beteiligten. Das "Green Hospital" wurde als erstes bayerisches Krankenhaus am Passivhausstandard ausgerichtet. So habe man beim Bau besonderen Wert auf Energieeinsparungen und eine nachhaltige Energieversorgung gelegt, so Meißner.

112 Millionen Euro teurer Neubau spart viel Energie

Gesundheitsminister Holetschek betonte, dass man bei der Planung weit voraus gedacht habe, was sich in der momentanen Energie-Situation auszahle. Das Krankenhaus in Lichtenfels erfüllte mehr als 80 Prozent der vorgegebenen Kriterien der DGNB und erreichte damit den Platin-Standard. Die Kosten für den Neubau des Krankenhauses lagen bei etwa 112 Millionen Euro.