Weniger Licht und mehr Gemüse: Hütten sollen nachhaltiger werden

Nachhaltigkeit ist überall gefragt. Nun sollen auch oberbayerische Berghütten nachhaltiger werden. Die Sektion München und Oberland des Deutschen Alpenvereins hat dazu einen Maßnahmenkatalog mit 150 konkreten Vorschlägen entwickelt.

"Handwerkszeug für mehr Nachhaltigkeit"

Die Zahlen sprechen für sich: 78 Prozent der Gäste auf dem Watzmannhaus in den Berchtesgadener Alpen sind mit dem Auto angereist, um vom Tal aus die Hütte zu erreichen. Das verursacht deutlich mehr Emissionen als eine Anreise mit dem ÖPNV.

Doch das ist nur einer von vielen Bereichen, die für das Projekt "Alpine Nachhaltigkeit auf Hütten" (ANAH) untersucht wurden. Das Ergebnis: 150 konkrete Maßnahmen als "Handwerkszeug für mehr Nachhaltigkeit", wie es Projektleiter Roman Ossner nennt. Diese sollen nicht nur für die Hüttenpächterinnen und -pächter gelten, sondern für alle, die in den Bergen unterwegs sind.

Fragebögen auf Berghütten verteilt

Zusammen mit dem Institut für Geographie der Universität Innsbruck hat die DAV-Sektion München und Oberland über zweieinhalb Jahre hinweg fünf Berghütten mit unterschiedlichsten Gegebenheiten untersucht: Auf dem Taschachhaus (Tirol), der Reintalangerhütte, der Höllentalangerhütte (beide im Wettersteingebirge), der Albert-Link-Hütte (Spitzing-Gebiet) und dem Watzmannhaus wurden Kartierungen gemacht, Baupläne geprüft, Fragebögen verteilt und Interviews mit Wirtsleuten und Gästen geführt.

Autarke Energie, weniger Licht und Vegetarisches

Als Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit im Bereich der Hütten-Infrastruktur nennt ANAH beispielsweise die Umstellung auf autarke Energieversorgung.

Um die Lichtverschmutzung in den Bergen zu reduzieren, könnten dimmbare Leuchtkörper installiert oder die Außenbeleuchtung dauerhaft deaktiviert werden.

Und um den Wasserverbrauch zu regeln, könnten Durchlaufbegrenzer bei Wasserhähnen oder Duschen helfen. Denn vor allem bei höher gelegenen Hütten ist die Wasserversorgung mit großem Aufwand verbunden. "Jede Hütte hat natürlich sehr unterschiedliche Anforderungen“, sagt Projektleiter Roman Ossner vom DAV. "Die Maßnahmen müssen also individuell angepasst werden."

Beim Betrieb der Hütten spielen bei der Nachhaltigkeitsbilanz die Speisekarten eine wichtige Rolle. Um CO2-Emissionen beim Transport zu reduzieren, rät das ANAH-Projekt beispielsweise zu Einkaufsgemeinschaften mit benachbarten Betrieben und zu regionalen und saisonalen Produkten.

Auch über Fleischgerichte sei viel diskutiert worden, sagt Jutta Kister von der Universität Innsbruck. Hier ist die Empfehlung klar: Möglichst kein Fleisch aus agroindustrieller Produktion sondern lieber Fleisch aus extensiver Haltung in der Region verwenden. Außerdem sollte mindestens die Hälfte der angebotenen Speisen vegetarisch sein.

Damit Hütten-Gäste ohne Auto anreisen

Bei den Hütten-Gästen drückt vor allem die An- und Abreise die Nachhaltigkeitsbilanz. Denn weiterhin fahren die meisten mit dem Auto in die Berge. Der Maßnahmenkatalog des ANAH-Projekts empfiehlt darum: Anreize schaffen, um Alternativen attraktiv zu machen.

So könnte es Rabatte geben für Menschen, die mit dem ÖPNV in die Berge gefahren sind. Oder Bergsport-Ausrüstung könnte vor Ort verliehen werden, ebenfalls mit dem Ziel, dass Hüttengäste mit weniger Gepäck leichter in den Zug oder Bus steigen. Auch Mitfahrbörsen über den DAV könnten etabliert werden, um das Mobilitätsverhalten der Gäste nachhaltiger zu gestalten

Leitfaden - auch für andere

Aus den Ergebnissen des Projekts "Alpine Nachhaltigkeit auf Hütten" will die Sektion München und Oberland nun zunächst einmal einen Leitfaden für ihre eigenen Hütten entwickeln. "Wir hoffen aber, dass auch andere Sektionen davon profitieren", so Geschäftsführer Thomas Urban. Und auch in die Nachhaltigkeits- und Klimastrategien des Bundesverbandes sollen die Ergebnisse einfließen. Der DAV will bis 2030 klimaneutral sein.