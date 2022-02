Nachhaltigkeit: Auch beim Bierbrauen ein wichtiges Thema

Der Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanager kommt

Vor wenigen Wochen hat der Bayerische Brauerbund sein Konzept für einen Nachhaltigkeitsmanager vorgestellt. Es wurde mit der Uni Witten/Herdecke erarbeitet und soll dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit auch beim Bierbrauen messbar wird und sich Jahr für Jahr in den Betrieben verbessert. Bereits mehr als 100 Mitarbeitende aus Brauereien haben sich in den vergangenen beiden Wochen schulen lassen.

Die Nachfrage sei groß, so der Brauerbund. Der Druck auf Braustätten nehme zu, da immer mehr Getränkefachgroßhändler und Handelsketten Nachhaltigkeit bei der Erzeugung von Produkten forderten. "Wer dort gelistet werden will, muss zunehmend höhere Standards in Sachen Nachhaltigkeit erfüllen", so Walter König vom BBB.

Neumarkter Lammsbräu und Karmeliten Brauerei

Die Oberpfälzer sind die Pioniere, wenn es um Bio-Bier geht. Der Chef der Lammsbräu in Neumarkt gilt als einer der bekanntesten deutschen Bio-Brauer und hat den Betrieb zur bundesweit größten Bio-Brauerei gemacht. Bereits 1977 gehörte der Umweltschutz fest zu den Unternehmenszielen. Ein Jahr später wurde deswegen auch die Erzeugergemeinschaft "Gold der Oberpfalz" gegründet, um an Bio-Rohstoffe zu kommen.

1987 kamen dann die ersten Bio-Biere aus Neumarkt in den Handel. Seit 2020 verleiht das Unternehmen jährlich einen Nachhaltigkeitspreis, der mit bis zu 12.000 Euro dotiert ist. Das Geld stammt aus einer Flaschenwaschanlage, die Lammsbräu erneuerte. Das dadurch jährlich eingesparte Geld an Energie und Wasser ergibt das Preisgeld.

Durchdachte Konzepte führen zu Energieeffizienz

Die Karmeliten Brauerei im niederbayerischen Straubing hat ein ganzheitliches Energiekonzept erarbeitet. Dadurch sollen die CO2-Emmission reduziert, der Energie- und Wasserverbrauch gesenkt und eine optimale Nutzung der eingesetzten Rohstoffe erfolgen. Das Konzept in zwei Worten zusammengefasst: energieautarke Brauerei. Im Sudhaus gibt es deshalb eine Mikrogasturbine zur Erzeugung von Wärme und Strom.

Die Brauerei hat eine vollbiologische Abwasseraufbereitungsanlage gebaut. Sie liefert auch das notwendige Biogas zur Einspeisung in die Mikrogasturbine. Technischer Schnee, ähnlich einer Schneekanone, übernimmt die Kühlung des Bieres.

"Das Einsparungspotenzial des Gesamtprojekts liegt bei 1,4 Millionen kWh Erdgas-Äquivalent. Das entspricht einer Verringerung des CO2-Ausstoßes um über 99,5 Prozent gegenüber herkömmlichen Brauereien. Konkret: Mit dem gleichen CO2-Ausstoß, den anderen Brauereien für die Herstellung von einer Kiste Bier erzeugen, schafft die Karmeliten Brauerei 200 Kisten Bier." Bayerisches Landwirtschaftsministerium, Kompetenzzentrum für Ernährung

Auch die Brauerei Aying setzt auf ein umweltgerechtes Gesamtkonzept und hat nach eigenen Angaben bereits vor 20 Jahren als erste Brauerei in Bayern ein sogenanntes "Öko-Audit" durchgeführt. 2018 hat das Bundesumweltministerium dort ein Pilotprojekt zur ressourceneffizienten Reinigung von Flaschen gefördert. Dadurch konnten Frischwassereinsatz und Primärenergiebedarf um 80 Prozent gesenkt werden.

Von Solar- bis Knätzla-Bier

Die Felsenbräu aus Thalmannsfeld im Fränkischen Seenland nennt sich selbst Umweltbrauerei. Sie bezieht seit über 15 Jahren ihren Strom aus Solarenergie und erhielt dafür den Titel "Erste Solarbierbrauerei Deutschlands". Bereits 1993 ist das Unternehmen dem Umweltpakt Bayern beigetreten. Seit 2007 wird der gesamte Betrieb zu 98 Prozent von regenerativen Energien versorgt.

Die Orca Brau in Nürnberg braut Bier aus altem Brot. Auch das ein Konzept für Nachhaltigkeit. Anstatt dass das Brot vom Vortag in der Mülltonne landet, wird es hier zum Brauen eingesetzt. Etwa 30 Prozent des Braumalzes werden so ersetzt. Die Brauerei bezieht das Brot von einer Großbäckerei. Und so stimmt der Spruch zumindest zum Teil: Bier ist flüssiges Brot. In England erfunden, im skandinavischen Raum schon lange bekannt, wird die Idee nun auch in Deutschland umgesetzt. Die erste Abfüllung aus Nürnberg war nach drei Tagen ausverkauft. Vom Brot sei aber nicht viel zu schmecken, es erinnere eher an ein Märzen oder Festbier, erklärt Felix vom Endt, Chef der Orca Brau.

Auch Riedenburger braut seit drei Jahrzehnten bereits rein ökologisches Bier. Dabei wird auch Hopfen verwendet, der ohne synthetischen Pflanzenschutz angebaut wurde. Neben den normalen Sorten bietet die Brauerei auch ein Bier aus Urgetreide an.

Regionalität: ein wichtiger Nachhaltigkeitsfaktor

Regional ist das große Stichwort der Nikl-Bräu in der Fränkischen Schweiz oder auch bei der Privatbrauerei Glossner in Neumarkt. Sie beziehen und verarbeiten ihre Produkte größtenteils aus und in der Region. "Es macht keinen Sinn für mich, durch halb Europa die Gerste zu fahren, wenn sie bei uns vor der Haustüre wächst," sagt Mike Schmitt von der Nikl-Bräu in Pretzfeld. "Deswegen lege ich so großen Wert auf Regionalität."

500.000 Tonnen Braugerste werden jährlich aus dem Ausland nach Deutschland importiert. Umgerechnet sind das 20.000 bis 40.000 Lkw-Ladungen. Wenn Mike Schmitt seine Maische ablässt, dann wartet schon sein Nachbar von der Brennerei Haas auf den Treber. Denn das Restprodukt verwendet er wiederum zur Herstellung eines Whiskeys. Kurze Wege und ein guter Produktionskreislauf.

Tradition und Umweltschutz

Michael Gutmann ist Chef der gleichnamigen Brauerei im oberbayerischen Titting und Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Bayerischen Qualitätsgerstenanbaus. Sein Unternehmen hat seit 2000 wie 21 andere in Bayern eine EU-Umweltmanagement-Zertifizierung, EMAS. Darin verpflichtet sich die Brauerei Ressourcen- und Energieverbräuche, Emissionen und Abfälle exakt zu dokumentieren. Danach werden Maßnahmen festgelegt, wie diese Stück für Stück reduziert werden können. Das Unternehmen hat eine eigene moderne Kläranlage errichtet, arbeitet mit regionalen Landwirten zusammen (Erzeugergemeinschaft Jura-Land) und verarbeitet das Getreide direkt in der eigenen Mälzerei. Wärmerückgewinnung und Wasserersparnis sind ein großes Dauerthema.

"Wir haben früher für die Reinigung einer Flasche in unserer Waschanlage ungefähr einen halben Liter Wasser gebraucht. Die erste Verbesserung reduzierte den Verbrauch auf 230 Milliliter. Heute sind wir bei 160 Milliliter-Verbrauch", erklärt Gutmann.

Für ihn gehört aber auch die Wahrung der Tradition zur Nachhaltigkeit. Noch immer braut er in den alten Gemäuern aus dem 18. Jahrhundert. Sie wurden liebevoll umgebaut, Blühwiesen im Außenbereich angelegt.

Auch die Bierflasche gehört zum Thema

Ein Problem ist die Vielfalt an Bierflaschen. Immer mehr Brauereien verabschiedeten sich von der traditionellen Euroflasche, die typische Bierflasche, bauchig und kurzer Hals. Heute wollen die Brauereien Individualflaschen oder auch ganz eigene Verschlüsse, um sich so von anderen zu unterscheiden. Und so mischen sich beim Verbraucher in einem Kasten oft viele verschiedene Flaschen.

Und die landen dann beispielsweise in der riesigen Halle des Sortierzentrums in Coburg. 240.000 Flaschen täglich werden hier von 36 Mitarbeitenden händisch sortiert. Sie nehmen kleine dicke Steiniflaschen, Euro-Flaschen, lange schlanke NRW-Flaschen, Langhals- oder Bügelflasche und sammeln sie wieder in sortenreinen Bierkästen. Die werden dann zu ihren ursprünglichen Brauereien gebracht.

Über 240 verschiedene Bierflaschen gibt es, nicht eingerechnet solche, die auch noch extra Aufdrucke beispielsweise in den Porzellanköpfen haben. Alleine hier in Coburg werden jährlich 50 Millionen Bierflaschen angefahren, sortiert und wieder zu den Abfüllbetrieben gebracht.

Zurück zu Althergebrachtem

Es gibt auch junge Brauer, die wieder auf den guten alten Holzkasten setzen und das Plastiktragerl verbannen wollen. Die Ideen in Sachen Nachhaltigkeit sind vielfältig. Und es sind nicht nur die Mittelständler oder die kleinen Brauereien, denen das Thema am Herzen liegt. Auch die großen Bierproduzenten wie beispielsweise Oettinger sehen in der Nachhaltigkeit eine Win-win-Situation für alle.

Und das ist wichtiger denn je, denn wenn der Bayer irgendwo empfindlich ist, dann beim Bierpreis. Da zählt jeder Cent und Erhöhungen werden heiß diskutiert. Angesichts der steigenden Energiepreise wird sich das nicht vermeiden lassen, verkünden schon die ersten Brauer. Der Anstieg kann aber im Rahmen bleiben durch nachhaltiges Brauen. Die Energieeinsparungen nutzen so auch dem Endverbraucher.