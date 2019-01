Nachhaltigkeit an der Universität Bayreuth

Unter 719 Hochschulen weltweit ist die Universität Bayreuth eine der engagiertesten und erfolgreichsten im Bereich Nachhaltigkeit. Deshalb ist sie nun von der staatlichen Universität von Indonsesien ausgezeichnet worden. Im "Green Metric World University Ranking 2018" habe es die Uni auf Platz 28 geschafft, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mülltrennung an der Uni Bayreuth läuft gut

Was besonders heraussticht, sind der Umgang mit Müll, die Recycling-Quoten und die Transport-Lösungen auf dem Campus. In der Einzelkategorie "Waste", in der es um Papier- und Plastiknutzung, Behandlung von organischem Müll, Rest- und Problemmüll geht, liegt Bayreuth weltweit auf Platz 6. Bei den deutschen Unis liegt Bayreuth sogar auf Platz 1.

Uni Bayreuth nutzt Elektrofahrzeuge

Gut abgeschnitten hat Bayreuth auch in der Kategorie "Transportation". Bewertet wurden hier unter anderem das Verhältnis von motorisierten Fahrzeugen im Vergleich zur Zahl der Menschen auf dem Campus, die Fußgängerfreundlichkeit, die Menge von Elektrofahrzeugen und die Erreichbarkeit der Uni mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Universität Bayreuth bietet außerdem viele Kurse und Vorlesungen zum Thema Nachhaltigkeit an. Auch viele Forscher beschäftigen sich mit dem Thema an der Hochschule.

Außerdem nachhaltig: Car-Sharing und Recycling-Toilettenpapier

Konkrete Beispiele aus dem Uni-Alltag sind beispielsweise: Car-Sharing und eine Tankstelle für Elektroautos auf dem Campus, ein mobiler Uni-Garten, Lastenfahrräder für Mitarbeiter, recyceltes Toilettenpapier und ein Blühstreifen.

In dem Ranking der Universität von Indonesien werden sechs Indikatoren für jede Universität betrachtet (Umfeld und Infrastruktur, Energie und Klimawandel, Abfall, Wasser, Transport und Bildung). In diesem Jahr haben 719 Universitäten aus 81 Ländern teilgenommen.