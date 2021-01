Nachhaltiges Regensburg: Arbeitskleidung aus Plastikflaschen

"Nachhaltigkeitswoche" 2021in der Planung

Um das Thema Nachhaltigkeit den Menschen näher zu bringen, soll es auch 2021 wieder eine "Nachhaltigkeitswoche" in Regensburg geben. Letztes Jahr am Campus der Universität Regensburg soll sie dieses Jahr größer werden und in der ganzen Stadt verteilt stattfinden. In Regensburg soll an kleinen Info-Ständen mit Hilfe von Workshops oder Ausstellungen alles rund ums Thema "nachhaltiges Leben" zu finden sein. Michael Grein organisiert die Woche in diesem Jahr mit - und mahnt: "Einen Beitrag kann letztendlich jeder leisten, indem er bei den Waren, die er kauft, guckt, wo wurden sie hergestellt, wie wurden sie hergestellt und unter welchen Bedingungen."

Weniger Müll als Ziel in Regensburg

Regensburg ist bereits seit 2012 "Fairtrade-Stadt". Es gibt einige Weltläden und Unverpackt-Läden, sodass man plastikfrei einkaufen kann und so seinen "Fußabdruck" reduzieren kann, betont Grein.

In diesem Jahr ist aber auch Müllvermeidung ein großes Ziel der Stadt Regensburg. Wenn es auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten neue Herausforderungen gibt, wie auch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) weiß: "Bei den FFP2-Masken ist es jetzt schwierig, da müssen wir gucken, wie die weiter behandelt werden, wenn sie im Müll landen. Es gibt weiter auch schon Diskussionen bezüglich wiederverwertbarer Pizzakartons." Schritt für Schritt mache sich die Stadt Regensburg auf den Weg. Es gehe aber vor allem darum, den Müll zu vermeiden, so die Oberbürgermeisterin.

Im November 2020 gab es sogar schon eine umfangreiche Vorlage zur Entwicklung einer Zero-Waste-Strategie für Regensburg. Das bedeutet, dass alles getan wird, um die Entstehung jeglichen Mülls zu vermeiden.