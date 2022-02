Nachhaltiger Urlaub: Ferien ohne "schlechtes Gewissen"

130 Gastgeber - so viele können maximal in den Genuss eines kostenlosen mehrstündigen Betriebscoachings kommen. Ab März will der Tourismusverband Ostbayern konkret damit beginnen.

Die Initiative richtet sich an kleine Privatvermieter, nicht an gewerbliche Gastgeber. Die Obergrenze liegt bei 25 Betten. Es geht darum, den Gastgebern zu zeigen, was sie im Haus nachhaltiger machen könnten und wie sich dann damit werben ließe. "Viele haben zum Beispiel schon eine Solaranlage auf dem Dach oder nutzen das Regenwasser für die Toilettenspülung," erklärt Julia Lohwasser vom Tourismusverband Ostbayern. "Viele Betriebe machen also schon viel richtig, kommunizieren das aber nicht nach außen."

Nachhaltigkeit kann sich auszahlen

Wer aber auf seiner Homepage genau das erwähnt, kann vielleicht Gäste gewinnen, die auf mehr Nachhaltigkeit beim Gastgeber achten. Deshalb gehören zum Betriebscoaching auch die Ratschläge für die Digitalisierung. Wer danach entscheidet, zum Beispiel eine E-Ladesäule zu bauen oder andere nachhaltige Schritte im Haus konkret umzusetzen, kann dafür Zuschüsse aus dem millionenschweren Förderprogramm des Freistaats "Fit für die Zukunft" beantragen.

Gäste werden immer umweltbewusster

Die Diskussionen über den Klimawandel bringen immer mehr Urlauber zum Nachdenken, wie sie sich auch im Urlaub ökologischer verhalten könnten. Manche wollen zum Beispiel Massentourismusziele vermeiden, andere weniger oder gar nicht mehr fliegen. Die Corona-Pandemie hat außerdem viele das Inland oder den naturnahen Urlaub mit Wandern oder Radfahren - beides schon länger Trends -entdecken lassen. Viele Gäste achten nach eigener Aussage insgesamt auf mehr Ökologie, was auch eine kleine Umfrage im Bayerischen Wald ergab, wo es hieß:

"Wir lassen im Urlaub grundsätzlich das Auto stehen und fahren am Urlaubsort nur mit Bus und Bahn." Oder: "Ich schau bei der Wahl des Hotels im Internet nach, ob da Lebensmittel aus der Region eingekauft werden. Da lege ich Wert darauf."

Und wer schon ein E-Auto hat, möchte wissen, ob es im Urlaubsort oder vielleicht sogar beim Gastgeber eine E-Ladesäule zum Stromtanken gibt.

Nachhaltig urlauben in der "Öko-Ferienwohnung"

Burkhard und Irene Hübner werben auf einer Homepage für ihre Ferienwohnung mit dem Satz "Öko-Urlaub mit gutem Gewissen im Landhaus Hübner". Das ist aber mehr als ein Werbespruch. Das aus Baden-Württemberg zugezogene Paar hat das ganze Haus, das in Neukirchen bei Sankt Englmar steht, energetisch saniert und macht sogar Führungen für interessierte Hausgäste in den Heizraum.

Dort ersetzt eine Holzpelletheizung - an warmen Tagen unterstützt mit Solarthermie vom Dach - das alte Heizölsystem. Solarkollektoren auf dem Dach produzieren so viel Strom, dass es - unterstützt mit Stromspeichern im Keller - für das ganze Haus, die Ferienwohnung und auch noch für das eigene E-Auto reicht.

Auch Gäste können ihr E-Auto an der Wallbox in der Garage aufladen oder mit den Hübners Ausflüge machen, um mal ein E-Auto im Alltag zu erleben. Das Rentnerpaar hat auch eine ausführliche Infomappe zu all diesen Themen ausliegen. "Wir sind stolz drauf, wenn Gäste sich dafür interessieren, wie wir das umgesetzt haben", sagt Irene Hübner. Und ihr Mann betont: "Man muss den Leuten das Thema Energiewende einfach nahebringen. Wenn es die Leute vor Ort sehen, ist das was ganz anderes als wenn man es nur in einem Fernsehbericht erfährt."