Nachhaltiger Schuh aus Oberfranken

Seit gut zehn Jahren macht Bleed in Helmbrechts im Landkreis Hof ökologische und vegane Mode im stylischen Design. Für den Sneaker Eco4 hat Bleed eine Online-Crowdfundingaktion gestartet. Bereits einen Tag später wurde das erste Finanzierungsziel von 15.000 Euro deutlich überschritten. 170 Menschen haben bis heute Vormittag knapp 20.000 Euro investiert. Damit kann die Produktion des Schuhs nach dem Ende der Crowdfunding-Aktion am 17. März beginnen.

Spende für Tierschutz-Organisation

Der Sneaker wird nur aus veganen Materialien hergestellt. Er besteht aus Kork, recycelten Autoreifen, PET und Textilresten. Der Eco4 wird von Hand in Portugal zu fairen Bedingungen produziert. Für jedes Paar verkaufter Schuhe spendet Bleed 10 Euro an die Tierschutzorganisation PETA. Außerdem gilt der Eco4 als klimaneutral, da die Oberfranken für bei seiner Produktion entstandenes CO2 ein Waldschutzprojekt in Kenia unterstützen.

Neues Finanzierungsziel

Bleed hat als zweite Finanzierungsschwelle der Crowdfunding-Aktion 100.000 Euro angegeben. Wenn so viel zusammenkommt, können für den Eco4 zusätzlich individualisierte Schnürsenkel mit einer Endkappe aus recyceltem Metall produziert werden. Die Produktion des Eco4 beginnt im März. Im Juni sollen alle Unterstützer der Crowdfunding-Aktion ihre Sneaker in den Händen halten können.

Ökologische Kleidung aus Oberfranken

Den Eco4 wird es in den Größen 35 bis 48 geben. Die erste Version ist grau. Der Sneaker kostet während der Crowdfunding-Phase 99 Euro, danach kommt er für 125 Euro in den Handel. Das Unternehmen Bleed produziert seit dem Jahr 2008 in Helmbrechts ökologische, vegane und nachhaltige Mode für Frauen und Männer.