Nachhaltige Weihnachten: ein Baum mit Schmuck zum Mitnehmen

Um die eigenen Klimaziele zu erreichen, muss Deutschland den CO2-Ausstoß verringern. Auch das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger hat darauf Einfluss. D as Konzept der Nachhaltigkeit wirkt sich auf Entscheidungen in Politik und Gesellschaft aus.

Weil Umweltschutz und Nachhaltigkeit im "Kleinen" anfangen, steht auf dem Hofer Weihnachtsmarkt seit Montag nun ein besonderer Weihnachtsbaum, der die Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllt. Der Abfallzweckverband Hof (AZV) hat dafür eine Tanne aus dem Frankenwald ausgewählt. Sie ist geschmückt mit recycelten Kugeln, Sternen und Engeln aus den unterschiedlichsten Materialen und in verschiedensten Stilrichtungen. Alle Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher dürfen diesen Weihnachtsschmuck ab sofort abhängen und kostenlos mit nach Hause nehmen.

Hofer "Wichtelbaum": Schmuck zum Mitnehmen und Mitbringen

"Unsere Idee ist, dass sich eine Art Tausch entwickelt. Also, dass die Menschen etwas mitnehmen und vielleicht auch wieder andere Engel, Sterne oder Kugeln hinhängen, die sie nicht mehr verwenden", erklärt Hermann Knoblich vom AZV Hof das Konzept. Vorbild sei eine ähnliche Aktion in Straubing.

Die Aktion "Wichtelbaum" hat der AZV Hof bereits im Januar gestartet und aufgerufen, ausrangierten Weihnachtsschmuck bei den Wertstoffhöfen abzugeben. Die Resonanz sei sehr groß gewesen, so Knoblich: "Wir haben mehrere Gitterboxen voll bekommen."

"So ähnliche Kugeln hatte auch meine Oma"

Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AZV den Baum auf dem Weihnachtsmarkt in der Hofer Fußgänger mit silbernen Kugeln, roten Nikoläusen, Strohsternen und Wachsengeln schmückten, blieben bereits zahlreiche Passanten stehen. Die ersten Weihnachtsanhänger wurden bereits "gepflückt".

Eine junge Frau hat sich zum Beispiel einen Strohstern für ihre Studentenbude in Holland mitgenommen: "Das ist eine tolle Idee, richtig nachhaltig." Und ihre Mutter freute sich über eine bunte Kugel: "Da werden Erinnerungen an die Kindheit wach. So ähnliche Kugeln hatte auch meine Oma."