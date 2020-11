Nachhaltige Gesichtsmasken – made in Franken

Eigentlich stellt die Firma Verpa aus Gunzenhausen Folien aller Art her: für Matratzen, für Lebensmittelverpackungen oder auch für Laminat. Doch seit einigen Monaten laufen durch eine neue Maschine in der Fabrikhalle täglich Tausende Meter Vliessstoff. Unter sterilen Bedingungen stellt das fränkische Familienunternehmen Mund-Nasen-Bedeckungen her – Einweg-Produkte, die bislang vor allem aus China importiert werden mussten.

Schneller als die asiatische Konkurrenz

André Baumann ist der Geschäftsführer von Verpa und hatte die Idee, eine Maschine bauen zu lassen, um die in Corona-Zeiten so massenhaft gebrauchten Masken selbst herstellen zu können. Das Ziel war, schneller und effizienter herstellen zu können als die chinesische Konkurrenz. "Das haben wir hier geschafft. Wir können bestimmt acht bis zehn Mal so schnell produzieren wie auf einer asiatischen Maschine", so Baumann.

Vier Monate hat es gedauert, die Maschine zu konzipieren und zu bauen. Seit mehr als zwei Monaten läuft sie noch. Momentan stellt die Maschine pro Tag eine halbe Million Masken her. Genug, um auch preislich mit der Konkurrenz aus Fernost mithalten zu können.

Recycelbare Masken

Die meisten Folien, die Verpa produziert, sind recycelbar. Auch für die Einweg-Masken möchte Baumann einen Recycling-Kreislauf entwickeln. Da die gesamte Maske – abgesehen von dem Nasenbügel – aus dem Grundstoff Polypropylen gefertigt ist, wäre das leicht zu bewerkstelligen. Aber: "Man müsste spezielle Sammelstellen schaffen, um die Masken an bestimmten Stellen abzuholen und dann auch wieder einem ganz normalen Recycling-Prozess zuzuführen", sagt Baumann. Aus den alten Masken, die bei 200 Grad verflüssigt werden, kann dann wieder ein Vlies hergestellt werden – zum Beispiel für den Einsatz in der Automobil-Industrie.

Nachfrage steigt

Die Nachfrage nach den Masken "made in Franken" steigt. Zu den ersten Abnehmern der Verpa-Masken gehört eine Parfümerie in Gunzenhausen. Die Verkäuferinnen nutzen die Masken aus heimischer Produktion, seitdem diese auf dem Markt sind. Die Geschäftsinhaberin Christiane Neidhardt-Menhorn greift ganz bewusst zu diesen Masken, weil die ihrer Ansicht nach viele Vorteile haben. "Der ist so weich und angenehm am Ohr", erzählt sie.