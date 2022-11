Nachhaltige Bergschuhe aus gebrauchten Skifellen und Weinkorken

Maximilian Hundhammer und Matthias Drexlmaier haben schon immer gern Dinge selbst gemacht. Während des Studiums haben die beiden Rosenheimer Stricken und Häkeln gelernt und ihre Mützen auf Märkten verkauft. Doch: "Irgendwie war das nicht ganz so unser Ding." Beim Klettern am Fels ist den Bergsportlern dann ein Produkt eingefallen, das sie gerne selbst hätten - bergtaugliche Flip-Flops. "Meistens sind die Schlappen aus Fernost und aus Plastik und haben keine gute Sohle. Da haben wir den Bedarf für uns entdeckt: Wir hätten gerne mal einen guten Flipflop mit einer guten Sohle, der am Besten nicht aus Fernost ist," erzählt Matthias Draxlmaier.

Nachhaltige Schuhe: Sohlen aus Weinkorken

Für ihre Schuhe haben die beiden Unternehmer das Naturmaterial Kork entdeckt. "Kork ist gut zu recyceln. Er wird zerhäckselt, wir machen Kork-Granulat daraus und mischen das in unsere Sohlen." In ganz Deutschland haben sie Sammelboxen dafür aufgestellt, für ihr Projekt "Cork Collect" wurden sie 2021mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

Doch trotz aller Erfolge: Der Weg zum nachhaltigen Bergschuh ist weit, sagt Maximilian Hundhammer. "Man kommt an Grenzen. Der Schuh ist nicht das Leichteste, was man nachhaltig produzieren kann. Ein Wanderschuh besteht sicher aus 100 einzelnen Komponenten. Und jedes Teil recycelt und nachhaltig herzubekommen, ist schon eine Herausforderung."

Hüttenschuhe: Gebrauchte Skifelle bekommen ein zweites Leben

Mit ihren Schuhen wollen sie den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Neben Weinkorken sammeln sie nun auch gebrauchte Skifelle, die sie für ihre Hüttenschuhe verwenden. "Die Skifelle würden sonst auf dem Müll landen. Wir haben einen Hausschuh entworfen, der unten eine stabile Kork-Gummi-Sohle hat, damit man im Winter auch mal rausgehen kann. Als Laufmaterial haben wir Wolle verwendet, und oben drüber, für den richtigen Halt, kommen die Skifelle zum Einsatz."

Neben den Hausschuhen produzieren Maximilian Hundhammer und Matthias Drexlmaier mit ihrer Firma "Doghammer" Flipflops, Sneaker und Wanderschuhe. Und das möglichst nachhaltig und fair. Ihre Motivation? "Wir kommen beide aus dem Bergsport und sind viel in der Natur unterwegs. Wir wollen die Berge ein bisschen für die nachfolgenden Generationen schützen und Ressourcen schonen."