Nachhaltig und energetisch autark – Ulsenheim macht es vor

Rund 400 Einwohner hat Ulsenheim, das zu Markt Nordheim zählt und im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim liegt. Einer von ihnen ist Christian Endress. Er und seine Frau hatten schon immer den Wunsch, auf dem elterlichen Gut ein nachhaltiges Feriendomizil anzubieten. Mittlerweile zählt der "Wildberghof" sechs stattliche Holzhäuser mit romantischem Badezuber auf der Terrasse. Hinzu kommen eine lichtdurchlässige Orangerie mit angeschlossenem Warmwasserpool, Billard- und Kickerraum. Der benötigte Strom und die Wärme kommen von Christian Endress' Biogasanlage.

Zwei Million in Biogasanlage investiert

2005 hatte Christian Endress all seinen Mut zusammengenommen und war zur Bank gegangen. Mit einigen Grundstücken im Rücken und einem soliden Businessplan hatte er einen großen Kredit bekommen und konnte rund zwei Million Euro in eine Biogasanlage investieren. Der Plan ging auf. Heute versorgt die Anlage nicht nur seinen kompletten "Wildberghof" samt Gästehäuser mit Energie, sondern auch noch 100 weitere Haushalte in Ulsenheim mit Wärme. Gülle, Mist, Mais und Gras liefern die entsprechende Biomasse. Rund 50 Tonnen täglich werden umgewandelt. Eine weitere Biogasanlage im Ort sorgt zusätzlich für energetische Unabhängigkeit.

Photovoltaik von Bürgern für Bürger

Am Ortsrand steht außerdem eine große Photovoltaikanlage. Die einzelnen Module richten ihren Stand nach der Sonne aus. Sechs Ulsenheimer Familien betreiben den Park gemeinsam. Der Ort ist energetisch sozusagen autark. Eine konsequente Gemeinschaftsleistung, die aber noch verbesserungswürdig sei.

"Das Zusammenspiel von Photovoltaik und Biogasanlagen kann man noch optimieren!" Christian Endress, Ulsenheim

Alpaka-Dung auf dem Weinberg

Nachhaltig ist Ulsenheim auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel auf dem Weingut von Winzer Markus Meier. Weißwein ist sein Steckenpferd. Rund 15.000 Flaschen täglich werden auf dem Weingut Meier in Ulsenheim abgefüllt. Nachhaltigkeit beim Anbau ist dem Winzer besonders wichtig. Zwischen den Rebstöcken bringt er Dung der hofeigenen Alpakas aus.

"Alpaka-Dünger ist wertvoll, ausgebracht in kleine Mengen bringt er die Wiese zum Blühen." Markus Meier, Winzer

Blühstreifen zwischen den Weinstöcken

Im Frühjahr soll hier ein richtiger Blühstreifen für Insekten und Vögel stehen. Bei 30 Hektar Weinberg gebe das der Natur schon etwas zurück. Auf dem Dach des Weinguts hat Markus Meier nicht nur eine großflächige Photovoltaikanlage angebracht, sondern auch eine langgezogene Begrünung, eine kleine ökologische Ausgleichsfläche gewissermaßen.