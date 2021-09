Nachhaltig transportieren: Kostenlose E-Lastenräder in Karlstadt

Für eine nachhaltige Mobilität spielt das Fahrrad eine große Rolle. Um auch sperrige Gegenstände, Großeinkäufe oder Kinder zu transportieren, hat die Stadt Karlstadt im Landkreis Main-Spessart 22.000 Euro in vier E-Lastenräder investiert. Interessierte können diese Lastenfahrräder jetzt ausleihen – kostenlos!

Unterschiedliche Räder an vier Stationen

Die vier Lastenfahrräder, die von einem E-Motor unterstützt werden, sind verschiedene Modelle. Eines etwa hat eine kleine Kabine für den Transport von kleinen Kindern.

Die kostenfreien Lastenfahrräder können über eine Internetseite gebucht werden. Dazu müssen sich Interessierte auf der Seite registrieren. Die vier Räder können dann an ihren Stationen im Stadtgebiet von Karlstadt abgeholt werden (Rathaus, Stadtbibliothek, Fahrradladen in der Bodelschwinghstraße, Autohaus in der Echterstraße). Dabei ist eine Kaution von 50 Euro zu hinterlegen, die nach Rückgabe des Rades wieder erstattet wird.

Leihe über drei Tage geplant

Das E-Lastenfahrrad kann kostenfrei 24 Stunden lang genutzt werden. Die Ausleihdauer soll später auf drei Tage erweitert werden.

Schon seit längerem können Interessierte über die gleiche Webseite E-Lastenräder in Arnstein und Büchold ausleihen – hier bereits über einen Zeitraum von drei Tagen.