Nachhaltig Mountainbiken - wie geht das?

Um die Probleme des Mountainbikens in der Natur zu reduzieren, hat der DAV hat einen Förderbescheid vom Umweltminsterium bekommen. Unterstützt wird damit das Projekt "Bergsport MTB – nachhaltig in die Zukunft". Zwei Regionen wurden für das Pilotprojekt ausgesucht, das Oberallgäu und der Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen.

Eine Viertel Million Euro für ein Konzept

Schwerpunkte sollen der Isarwinkel von Tölz über Lenggries bis zur Grenze sein, aber auch das Isartal mit der Pupplinger Au. In drei Jahren soll der Alpenverein ein tragfähiges Konzept entwickeln und umsetzen für maximal 250.000 Euro. Dabei setzt der DAV auf Dialog: Ob Almbauern, Wanderer, Naturschützer, Förster oder Jäger und nicht zuletzt natürlich die Mountainbiker: sie alle sollen miteinander reden, um sozial- und naturverträgliche Lösungen zu finden. Spezielle Routen für Mountainbiker sollen ausgewiesen werden, die beschildert werden, möglichst dezent, so der DAV, denn das Projekt soll in ersten Linie den Einheimischen dienen und nicht dem Tourismus.

Fahren können und fahren müssen ist zweierlei

Ganz wichtig die Aufklärung: das Bild des Mountainbikers soll sich wandeln, so der Tölzer Hans Peter Mair vom DAV. Auch Selbstbeschränkung sei dabei gefragt, man müsse schließlich nicht überall hinfahren, wo einen das E-Bike hinfährt.